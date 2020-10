Μάντσεστερ Σίτι - Πόρτο: Ο Πέπε έριξε γονατιά στον Στέρλινγκ και δεν αποβλήθηκε (vid)

Ο Πορτογάλος αμυντικός ήταν εκείνος που είχε κάνει το πέναλτι στον Στέρλινγκ στο 20ο λεπτό, λίγο μετά το γκολ του Λουίς Ντίας που είχε βάλει μπροστά τους «δράκους» στο Μάντσεστερ.

Βλέποντας τον Στέρλινγκ να πέφτει στα όρια της περιοχής και θεωρώντας πως ο Άγγλος το έκανε πολύ εύκολα, ο Πέπε, αφού πρώτα έσκυψε προς το μέρος του και του... είπε μερικά γαλλικά, συνέχισε και πέταξε το γόνατό του προς το σώμα του επιθετικού της Σίτι για να τον χτυπήσει!

Ο ρέφερι έδειξε στον έμπειρο αμυντικό την κίτρινη κάρτα κι όχι την κόκκινη που κανονικά θα έπρεπε...

Right how has Pepe not been given a red card here? pic.twitter.com/I6qGBAZxQz

