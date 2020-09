Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε ούτε και τώρα στη μεγαλύτερη, ίσως, ευκαιρία που είχε για να περάσει για πρώτη φορά στους ομίλους του Champions League. Το έκανε η Κρασνοντάρ που πήρε το εισιτήριο για τους χρυοφόρους ομίλους, αφήνοντας και πάλι πικρή γεύση στους «ασπρόμαυρους».

Με την ίδια συνταγή και ενδεκάδα ο ΠΑΟΚ!

Ο Αμπέλ Φερέιρα επέλεξε να ξεκινήσει τον αποψινό «τελικό» με την ίδια ενδεκάδα που ξεκίνησε το παιχνίδι πριν μια εβδομάδα στο Κρασνοντάρ. Ο Πορτογάλος τεχνικός του ΠΑΟΚ άφησε τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας (Τσόλακ – Ουαγκέ) στον πάγκο και ο «Δικέφαλος» θα παραταχθεί και στο χορτάρι της Τούμπας με την ίδια ακριβώς ενδεκάδα και σχηματισμό με αυτή που αντιμετώπισε την περασμένη Τρίτη (22/9) τη ρωσική ομάδα στο Krasnodar Stadium.

Σ’ αυτά που έχει δείξει και δοκιμάσει στις τελευταίες προπονήσεις στο μυαλό του Φερέιρα ήταν η τριάδα των Πέλκα, Ζίβκοβιτς και Τζόλη, για την επίθεση, δίχως να αλλάζει κάτι άλλο στην προσέγγιση των «ασπρόμαυρων».

