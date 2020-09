Ο Πορτογάλος τεχνικός του ΠΑΟΚ άφησε τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας (Τσόλακ – Ουαγκέ) στον πάγκο και ο «Δικέφαλος» θα παραταχθεί και στο χορτάρι της Τούμπας με την ίδια ακριβώς ενδεκάδα και σχηματισμό με αυτή που αντιμετώπισε την περασμένη Τρίτη (22/9) τη ρωσική ομάδα στο Krasnodar Stadium.

Σ’ αυτά που έχει δείξει και δοκιμάσει στις τελευταίες προπονήσεις στο μυαλό του Αμπέλ Φερέιρα ήταν η τριάδα των Πέλκα, Ζίβκοβιτς και Τζόλη, για την επίθεση, δίχως να αλλάζει κάτι άλλο στην προσέγγιση των «ασπρόμαυρων».

Ένα δίλημμα υπήρχε και για το δεξιό άκρο της άμυνας, εκεί όπου ξεκινάει ο Κρέσπο με τον Ουαγκέ να μένει στον πάγκο.

Our #Starting11 for the game against @FCKrasnodar at Toumba STadium | @ChampionsLeague Play Offs | 2nd Leg #PAOKKRA #UCL #PreGame pic.twitter.com/FJiZTv7yec

— PAOK FC (@PAOK_FC) September 30, 2020