Eίθισται την παραμονή της κλήρωσης των ομίλων του Champions League κάθε χρόνο κάποια media να πραγματοποιούν «εικονικές» κληρώσεις, βασιζόμενα σε δύο δεδομένα: α) τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας β) τον «περιορισμό» της μη κλήρωσης ομάδων από την ίδια χώρα στον ίδιο όμιλο.

Η αγγλική 'Sun' διενεργεί μια από τις πιο... γνωστές τέτοιου είδους «προσομοιώσεις» και... δεν περίμενε καν την κατάληξη των τριών αποψινών ζευγαριών (Μίντιλαντ - Σλάβια Πράγας, ΠΑΟΚ - Κράσνονταρ και Ζάλτσμπουργκ - Μακάμπι Τελ Αβίβ). «Αποφάσισε» ότι θα προκριθούν Σλάβια, Κράσνονταρ και Μακάμπι: λογικό ίσως βάσει των αποτελεσμάτων στους πρώτους αγώνες των play offs, αλλά δεν τους... πολυνοιάζει κιόλας τους Αγγλους. Οι δικές τους ομάδες δεν μπαίνουν στην... ταλαιπωρία των play offs του Champions League....

Toν... «απέκλεισε», λοιπόν τον ΠΑΟΚ η 'Sun' προτού καν αρχίσει η ρεβάνς εναντίον της Κράσνονταρ. Και... έστειλε τον Ολυμπιακό σε όμιλο - «λουκούμι»! Με τη Ζενίτ από το πρώτο γκρουπ, την Ντόρτμουντ από το δεύτερο και την Μπασακσεχίρ από το τέταρτο! Not bad at all αν του... κάτσει τέτοια κλήρωση αύριο του πρωταθλητή Ελλάδας, δεδομένου ότι και στα τρία γκρουπ υπάρχουν πολλοί και... πολύ ισχυρότεροι από τους «εικονικούς» του αντιπάλους.

Τα... υπόλοιπα, με την αληθινή κλήρωση των ομίλων του Champions League, αύριο στις 19.00...

