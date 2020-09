Με την μπλε εμφάνιση ο Ολυμπιακός κόντρα στην Ομόνοια (pic)

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται απόψε από την Ομόνοια (29/09, 22:00 COSMOTE SPORT 1HD), έχοντας ως μοναδικό στόχο την πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονται για το μεγάλο αυτό ματς, στο οποίο θα αγωνιστούν για πρώτη φορά φέτος, με την δεύτερη εκτός έδρας εμφάνιση.

Η ΠΑΕ, με φωτογραφία της στα social media, γνωστοποίησε ότι οι παίκτες θα φορέσουν την μπλε φανέλα με κόκκινες οριζόντιες ρίγες στους ώμους.

Τα χρώματα μας για απόψε! ΠΑΜΕ ΘΡΥΛΕ! / Our team #colors for tonight! Let’s do this Olympiacos! #Olympiacos #UCL #OMOOLY #Legend #Football #Jersey pic.twitter.com/Z0g5DxoLVs

— Olympiacos FC (45) (@olympiacosfc) September 29, 2020