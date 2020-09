Ολυμπιακός: Η τελευταία προπόνηση στο ΓΣΠ (vid)

Έχοντας κερδίσει με 2-0 μέσα στο Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται στην Κύπρο να εξασφαλίσει και τυπικά την πρόκριση στους ομίλους του Champions League απέναντι στην Ομόνοια (22:00). Οι Πειραιώτες έκαναν την τελευταία τους προπόνηση στο ΓΣΠ που έγινε ο αγώνας ανεβάζοντας σχετικό βίντεο στο twitter αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Τελευταία προπόνηση της ομάδας μας πριν το ματς με την Ομόνοια!».

Τελευταία προπόνηση της ομάδας μας πριν το ματς με την Ομόνοια! / Last training session ahead of our match vs @OMONOIAfootball! #Olympiacos #UCL #Football #OMOOLY #Training @ChampionsLeague pic.twitter.com/SPaRFPsDBb

