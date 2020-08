Ζαμπά: «Επέστρεψα πιο δυνατός, σας ευχαριστώ όλους» (pic)

Μετά τα φιλικά, ο Λέο Ζαμπά επέστρεψε και σε επίσημη αναμέτρηση, καθώς αγωνίστηκε στην μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Μπεσίκτας. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ με μήνυμά του στο twitter ανέφερε για την επιστροφή του αυτή: «Είμαι πολύ χαρούμενος! Πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους ασχολήθηκαν με την αποθεραπεία μου. Τραυματίστηκα τον περασμένο Νοέμβριο και μπορώ να πω ότι επέστρεψα πιο δυνατός. Θέλω να πω σε όσους με επισκέφτηκαν στο νοσοκομείο, ότι έχουν μία θέση στην καρδιά μου. Σας αγαπώ όλους!»

I’m very Happy! First of all I wanna thank everyone that’s been involved in my recovery, I got injured in last november and I can say I came back stronger!

The people who visited me in the hospital I want you to know, I’ll keep you in my heart! Love y’all #LJ98 @PAOK_FC pic.twitter.com/lTtLt11OxL

— Léo Jabá (@leojaba98) August 25, 2020