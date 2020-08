Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν Μονάχου: Τρομερή ατμόσφαιρα μέσα κι έξω από το «Παρκ Ντε Πρενς» (pics & vid)

Μπορεί η πρώτη της παρουσία σε τελικό Champions League να συνέπεσε με την πανδημία, αλλά οι φίλοι της Παρί Σεν Ζερμέν δεν θα μπορούσαν να μην στήσουν πανηγυρική ατμόσφαιρα.

Τόσο με καπνογόνα και συνθήματα στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας και τον περιβάλλοντα χώρο του «Παρκ Ντε Πρενς», όσο κι εντός του σταδιού που βρίσκονται 5.000 υποστηρικτές της για να παρακολουθήσουν το ματς σε βιντεοοθόνη, οι Παριζιάνοι δημιούργησαν εκστατικό κλίμα πριν καλά-καλά η ομάδα τους πάρει θέση στο τερέν του «Ντα Λουζ» για το μεγάλο παιχνίδι.

No fans, no problem

The PSG supporters are behind their team#UCLfinal #UCL | #PSGFCB pic.twitter.com/RJkA56JfzL

— Goal (@goal) August 23, 2020