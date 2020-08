Οι Παριζιάνοι δίνουν το «παρών» στον μεγάλο τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία τους και έχουν τρομερά δύσκολο έργο το βράδυ της Κυριακής όταν και θα κοντραριστούν με τους Βαυαρούς.

Σύμφωνα με την Parisien, οι οπαδοί της ομάδας του Τούχελ απαγορεύεται να κυκλοφορούν με τις φανέλες της ομάδας τους στη Μασσαλία, προκειμένου να μην ξεφύγει ο έλεγχος και προκληθούν εντάσεις ανάμεσα σε οπαδούς, τη στιγμή που είναι απαραίτητη η ομαλή εξέλιξη των πραγμάτων και φυσικά τα μέτρα και οι αποστάσεις...

PSG shirts have been banned from being worn in Marseille's city centre on Sunday to try and keep order in the city, reports @le_Parisien pic.twitter.com/4jhDGgmA4M

