Για πρώτη φορά έπειτα από 24 ολόκληρα χρόνια δεν υπάρχουν ούτε Άγγλοι, ούτε Ισπανοί στους «4» του θεσμού, ενώ, προσθέτοντας και την απουσία των Ιταλών, το παζλ που έχει διαμορφωθεί φέτος στα ημιτελικά του Champions League είναι κάτι που στο τουρνουά είχε παρατηρηθεί τελευταία φορά πριν από 65 έτη!

Η Λειψία θα κοντραριστεί πλέον με την Παρί Σεν Ζερμέν για μια θέση στο μεγάλο όνειρο της συμμετοχής στον μεγάλο τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με την Λυών να έχει κάνει ήδη δυο εκπλήξεις κόντρα σε Γιουβέντους και σε Μάντσεστερ Σίτι, έχοντας πλέον απέναντι μια τεράστια πρόκληση που ακούει στο όνομα, Μπάγερν Μονάχου.

Οι Σίτι και Αταλάντα, πάντως, ταξίδεψαν στη Λισαβόνα έχουν στην πλάτη τους ένα ματς ανά 4,28 ημέρες το δίμηνο που προηγήθηκε της έναρξης του Final-8, ενώ, αμέσως μετά έρχονται οι Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο με ένα παιχνίδι ανά 5 ημέρες.

Οι τέσσερις προαναφερθείσες ήταν εκείνες που αποκλείστηκαν, αφού στους «4» της διοργάνωσης συνεχίζουν τελικά εκείνες που ήταν πιο ξεκούραστες...

Every team that advanced to the Semi Finals had a much easier schedule leading up to the Quarter Finals.

Stats via Italian Footballers' Association president @17tommasi#OptusSport #UCL pic.twitter.com/9Z57QYCKYy

— Optus Sport (@OptusSport) August 16, 2020