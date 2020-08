Νεϊμάρ-Ερέρα πέτυχαν γκολάρα που θα ζήλευαν Μέσι και Ρονάλντο (vid)

Στις 12 Αυγούστου Παρί Σεν Ζερμέν και Αταλάντα, διασταυρώνουν τα ξίφη τους για τα προημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.Οι Παριζιάνοι βρίσκονται στη Λισαβόνα και συνεχίζουν εκεί την προετοιμασία τους, για το εν λόγω παιχνίδι.

Στην προπόνηση του Σαββάτου (08/08), Νεϊμάρ και Ερέρα, είχαν κέφια και σκόραραν ένα γκολ, σπάνιας ομορφιάς. Ο Βραζιλιάνος, με μία μαγική ντρίμπλα σήκωσε την μπάλα στον αέρα και ο έμπειρος μέσος στη συνέχεια εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ με το αριστερό του πόδι, με αποτέλεσμα αυτή να καταλήξει στα δίχτυα.

Το γκολ ήταν τόσο εντυπωσιακό, όπου ο Αντερ Ερέρα, δεν μπορούσε να το πιστέψει και έτρεχε για να το πανηγυρίσει, μαζί με τον Νείμάρ.

When you realise you are left footed but you are already 30 years old... @neymarjr @MauroIcardi pic.twitter.com/iAFChAhx7k

— Ander Herrera (@AnderHerrera) August 8, 2020