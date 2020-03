Ο ΠΑΟΚ ικανοποίησε ένα από τα αιτήματα των φίλων της ομάδας μεταδίδοντας ζωντανά την αναμέτρηση που είχε γίνει το καλοκαίρι του 2018 στην Ελβετία, στο πλαίσιο των προκριματικών του Champions League.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ «μεταδίδει» σε real time όλα όσα συνέβησαν πριν και μετά το παιχνίδι στο Ζανκτ Γιάκομπ-Παρκ. Κι απ’ όλα τα videos που ανέβηκαν στο twitter ξεχωρίζει η ομιλία του Αντρέ Βιεϊρίνια πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.

Για όσους δεν το θυμούνται ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει την 1η Αυγούστου του 2018 με 3-0 και είχε προκριθεί στην επόμενη φάση του Champions League.

Δείτε στα παρακάτω video την ομιλία του Βιεϊρίνια, την προθέρμανση της ομάδας στα αποδυτήρια, αλλά και τον τραυματισμό του αρχηγού του «Δικεφάλου»:

#TheLeader speech and 1,2,4 we're off for an exciting game. Watch it now on our YouTube channel #FCBPAOK #PAOKTV https://t.co/AksBNRr52I pic.twitter.com/Mz3VbVuhy2

