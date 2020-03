Χάαλαντ για τα άδεια γήπεδα: «Είναι σκ***α, χρειάζομαι τον κόσμο»

Το καθεστώς των άδειων γηπέδων που έχει επιβληθεί λόγω κορονοϊού αφήνει δυσαρεστημένο τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος το βίωσε στο… πετσί του απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Στο κεκλεισμένων των θυρών «Παρκ Ντε Πρενς» η Ντόρτμουντ και ο Νορβηγός ειδικότερα παρουσιάστηκαν αγνώριστοι σε σχέση με το πειστικό πρόσωπο που έδειξαν στο κατάμεστο «Signal Iduna Park», εκεί όπου θα κληθούν να κοντραριστούν το Σάββατο (14/3, 16:30) με την Σάλκε χωρίς κόσμο στο ντέρμπι της Κοιλάδας του Ρουρ.

Ο νεαρός φορ των Βεστφαλών κλήθηκε να εκφράσει τα συναισθήματά του μετά τον αποκλεισμό από τους Παριζιάνους για τις άδειες εξέδρες και ήταν λακωνικός αλλά ξεκάθαρος:

«Μου έλειψαν οι φίλοι της Ντόρτμουντ για να είμαι ειλικρινής. Ήταν πολύ περίεργο να παίζεις υπό αυτές τις συνθήκες. Είναι σκ**ά, τόσο απλό. Τους χρειάζομαι».

Erling Haaland feels like pure s**t just wants the fans back x pic.twitter.com/OzyEf0E2ZD

