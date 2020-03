Παρί Σεν Ζερμέν - Ντόρτμουντ: Μαζική υποδοχή στο πούλμαν των Παριζιάνων (vid)

Το ματς της Παρί Σεν Ζερμέν με την Μπορούσια Ντόρτμουντ θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, αλλά αυτό δεν πτόησε τους οργανωμένους των γηπεδούχων να εκδηλώσουν την υποστήριξη προς την αγαπημένη τους ομάδα.

Παρά τις επανειλλημένες συστάσεις για τις δημόσιες συγκεντρώσεις άνω των 1000 ατόμων, περίπου τόσοι έδωσαν το παρών έξω από το «Παρκ Ντε Πρενς», με σκοπό να υποδεχθούν το πούλμαν της ομάδας που καταφτάνει από στιγμή σε στιγμή.

PSG's team bus heads towards the Parc de Prince through a sea of flares.

( @Eurosport_FR) #PSGBVB pic.twitter.com/KzDCeugjkF

— DW Sports (@dw_sports) March 11, 2020