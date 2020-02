Οι τραυματισμοί των Χάρι Κέιν και Σον έριξαν όλο το βάρος στον Ντέλε Αλι. Ωστόσο, ο Αγγλος μέσος δεν μπόρεσε να αντέξει την πίεση, λύγισε και δεν έπεισε. Ο Μουρίνιο τον αντικατέστησε στο 64ο λεπτό και ο Άλι πέταξε στον πάγκο τα παπούτσια του με οργή, μπουκάλια με νερό, αλλά και ότι άλλο βρήκε μπροστά του.

Dele Alli looking like every Spurs fan when they realized their club sacked Poch for a washed up dinosaur in Mourinho #TOTRBL pic.twitter.com/pPzdFryYXV

— Axhole Rose (@AxholeRose) February 19, 2020