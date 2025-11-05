Μεντιλίμπαρ: «Ήμασταν καλύτεροι αλλά δεν το έδειξε αυτό ο πίνακας του σκορ»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Αϊντχόφεν τόνισε πως η ομάδα του ήταν καλύτερη αλλά δεν πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε.

Αναλυτικά η συνέντευξη Τύπου του έμπειρου τεχνικού του Ολυμπιακού:

- Μετά από μία τέτοια εμφάνιση επί της PSV και την οποία κρατήσατε χαμηλά στην επίθεση, τι είναι αυτό που μένει, οι χαμένες ευκαιρίες για δεύτερο γκολ ή η αδράνεια στην άμυνα για την ισοφάριση;

Πριν από το ματς μιλούσαμε εδώ στη συνέντευξη Τύπου για το πως θα τους σταματήσαμε, αλλά σας είπα ότι και αυτοί θα δυσκολευτούν να σταματήσουν εμάς. Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν καταφέραμε να σημειώσουμε ένα δεύτερο γκολ. Σε μία φάση κατάφερε να μας ισοφαρίσει η PSV. Ήμασταν καλύτεροι, αλλά δεν το έδειξε αυτό ο πίνακας του σκορ.

- Θα έρθουν και άλλα τέτοια ματς που ενδεχομένως ο Ολυμπιακός μπορεί να προηγηθεί στους αγώνες με Real Madrid, Ajax, Bayer Leverkusen, τι είναι αυτό που θα πρέπει να έχει η ομάδα για να κρατήσει το προβάδισμά της και να πάρει τη νίκη;

Κοιτάζεις μακριά, εμείς κοιτάμε μόνο το ματς της Κυριακής. Όταν θα παίξουμε με τις ομάδες αυτές που είπες θα δούμε πως θα το διαχειριστούμε. Πρέπει να βλέπουμε τα ματς ξεχωριστά και μην ξεχνάμε ότι παίζουμε στην κορυφαία διοργάνωση, δεν είναι εύκολο, δεν είμαστε εμείς το φαβορί, προσπαθούμε να είμαστε καλοί σε όλα τα ματς και να τα κερδίζουμε. Υπάρχουν ομάδες καλύτερες από εμάς, εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να προετοιμαζόμαστε και να προσπαθούμε να κερδίζουμε.

- Είστε ένας προπονητής ο οποίος δεν τα παρατάει ποτέ, έτσι όπως είναι η βαθμολογία πιστεύετε ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει την υπέρβαση και να προκριθεί;

Όλοι σκέφτεστε μακριά, που μπορούμε να φτάσουμε και πόσους βαθμούς θα μαζέψουμε. Παίζουμε σε μία σκληρή διοργάνωση, το επόμενο παιχνίδι που έχουμε είναι με τη Ρεάλ, είναι το φαβορί. Είναι καλύτερη από εμάς σε όλα, στο μπάτζετ, στη δυναμική. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε πόσους βαθμούς θα πάρουμε και τι θα κάνουμε, μόνο να σκεφτόμαστε το επόμενό μας παιχνίδι και να προσπαθούμε να το κερδίσουμε και στο τέλος θα δούμε τι θα έχουμε καταφέρει.