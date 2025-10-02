Πίσω από Φόντεν και Μπαπέ ο Τσικίνιο: Τρίτος σε δημιουργία ευκαιριών στο Champions League

Μετά το τέλος της 2ης αγωνιστικής του Champions League, δύο παίκτες του Ολυμπιακού βρίσκονται στην πρώτη τετράδα των ποδοσφαιριστών με τις περισσότερες ευκαιρίες στη διοργάνωση.

Δεν έχει κάνει το ιδανικότερο ξεκίνημα στο Champions League ο Ολυμπιακός καθώς έχει μόλις έναν βαθμό στις δύο πρώτες αγωνιστικές μετά την ισοπαλία με την Πάφο (0-0) και την ήττα από την Άρσεναλ (1-2).

Βέβαια, δεν σημαίνει ότι σε κάποιο από τα δύο ματς, ο Ολυμπιακός δεν το πάλεψε, ειδικά στο Λονδίνο έκανε μία γεμάτη εμφάνιση χωρίς, όμως, να βρει γκολ. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι Πειραιώτες δεν έχουν ανοίξει... λογαριασμό μέχρι στιγμής, δύο παίκτες της ομάδας βρίσκονται στη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν δημιουργήσει τις περισσότερες φάσεις.

Συγκεκριμένα, ο Τσικίνιο είναι τρίτος με 8 ευκαιρίες και πίσω από τον Φόντεν της Μάντσεστερ Σίτι (10) και τον Μπαπέ της Ρεάλ Μαδρίτης (9) ενώ ακριβώς από κάτω του είναι ο Ντάνιελ Ποντένσε με 7 και είναι ισόβαθμος με τους Προβόντ (Σλάβια Πράγας), Βιρτζ (Λίβερπουλ), Γκριμάλντο (Λεβερκούζεν) και Πεπέ (Βιγιαρεάλ).