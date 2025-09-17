Πέντε ομάδες μοιράζονται την πρώτη θέση της League Phase του Champions League μετά το πέρας της πρώτης ημέρας της πρώτης αγωνιστικής.

Οι Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Άρσεναλ, Καραμπάγκ, Ρεάλ Μαδρίτης και Τότεναμ είναι οι ομάδες που έχουν από 3 βαθμούς μετά τους πρώτους χρονικά αγώνες. Η βαθμολογία της League Phase εν πρώτοις λοιπόν διαμορφώνεται ως εξής:

1. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3

2. Άρσεναλ 3

3. Καραμπάγκ 3

4. Ρεάλ Μαδρίτης 3

5. Τότεναμ 3

6. Ντόρμουντ 1

7. Γιουβέντους 1

8. Άγιαξ 0

9. Αταλάντα 0

10. Ατλέτικο 0

11. Μπαρτσελόνα 0

12. Μπάγερν Μονάχου 0

13. Μπόντο Γκλμιτ 0

14. Τσέλσι 0

15. Μπριζ 0

16. Κοπεγχάγη 0

17. Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 0

18. Γαλατασαράϊ 0

19. Ίντερ 0

20. Καϊράτ 0

21. Λεβερκούζεν 0

22. Λίβερπουλ 0

23. Μάντσεστερ Σίτι 0

24. Μονακό 0

25. Νάπολι 0

26. Νιουκάστλ 0

27. Ολυμπιακός 0

28. Πάφος 0

29. Παρί Σεν Ζερμέν 0

30. Σλάβια Πράγας 0

31. Σπόρτινγκ 0

32. Μπενφίκα 0

33. Μαρσέιγ 0

34. Βιγιαρεάλ 0

35. Αϊντχόφεν 0

36. Αθλέτικ Μπιλμπάο 0

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα

Αϊντχόφεν - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1-3

Αθλέτικ - Άρσεναλ 0-2

Μπενφίκα - Καραμπάγκ 2-3

Γιουβέντους - Ντόρτμουντ 4-4

Ρεάλ Μαδρίτης - Μαρσέιγ 2-1

Τότεναμ - Βιγιαρεάλ 1-0

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

19.45: Ολυμπιακός - Πάφος

19.45: Σλάβια Πράγας - Μπόντο

22.00: Παρί - Αταλάντα

22.00: Μπάγερν Μονάχου - Τσέλσι

22.00: Λίβερπουλ - Ατλέτικο

22.00: Άγιαξ - Ίντερ

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου

19.45: Μπριζ - Μονακό

19.45: Κοπεγχάγη - Λεβερκούζεν

22.00: Μάντσεστερ Σίτι - Νάπολι

22.00: Αϊντραχτ - Γαλατασαράϊ

22.00: Σπόρτινγκ - Καϊράτ

22.00: Νιουκάστλ - Μπαρτσελόνα