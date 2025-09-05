Τελικά, μετρούν το ίδιο οι βαθμοί νίκης και ισοπαλίας στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις;

O Aνδρέας Δημάτος εξηγεί ότι ναι μεν κάθε «ευρωπαϊκή» νίκη προσθέτει από εδώ και πέρα 2,000 βαθμούς (και 1,000 η ισοπαλία) στον συντελεστή κάθε ομάδας, είτε επιτυγχάνεται στο Champions League επί της Ρεάλ είτε στο Conference επί της Ρεντ Ιμπς, αλλά μέσω των μπόνους θέσης ανά διοργάνωση οι διαφορές είναι μεγάλες και για τον συντελεστή και για την… τσέπη τους.

Είναι ένα σύνηθες ερώτημα… Από τα πιο συνήθη ερωτήματα των τελευταίων ημερών, μετά τις πρόσφατες κληρώσεις στο Μονακό, αν και επανέρχεται κάθε χρόνο μετά από κληρώσεις ομίλων ή league phase τα δύο τελευταία χρόνια. Κυρίως όταν η συζήτηση των ποδοσφαιρόφιλων σχετικά με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων τους περιστρέφεται στο περίφημο θέμα των ευρωπαϊκών συντελεστών…

Δίνουν τους ίδιους βαθμούς στις ομάδες οι νίκες στο Champions League σε σχέση με το Europa League ή το Conference League; Με απλά λόγια… Το 2,000 βαθμοί η νίκη και 1,000 η ισοπαλία ισχύει και για το Ολυμπιακός-Ρεάλ και για τον Παναθηναϊκός-Γκο Αχέντ Ιγκλς και για το ΑΕΚ-Σάμροκ Ρόβερς; Η απάντηση είναι ναι, και ήταν πάντα έτσι!



Κάθε νίκη στην κανονική διάρκεια της ευρωπαϊκής σεζόν, είτε στο group/league stage ή στη συνέχεια της διοργάνωσης δίνει στην ομάδα 2,000 πόντους για τον συντελεστή της και 1,000 πόντους κάθε ισοπαλία. Για τη χώρα οι βαθμοί αυτοί διαιρούνται δια του αριθμού των ομάδων, που είχαν ευρωπαϊκό εισιτήριο από την αρχή της χρονιάς, όχι με βάση το πόσες συνεχίζουν. Για παράδειγμα οι πόντοι των ελληνικών ομάδων για τον ελληνικό συντελεστή θα διαιρούνται εφέτος δια του πέντε και όχι δια του τέσσερα, μετά τον αποκλεισμό του Αρη.



Και αμέσως μετά μπαίνει το ερώτημα… Μα είναι δίκαιο να μετράνε το ίδιο οι νίκες και οι ισοπαλίες σε όλες τις διοργανώσεις με δεδομένο τον μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας του Champions League σε σχέση με Europa και (κυρίως) το Conference League; Είναι μια παρατήρηση που έγινε και στις τάξεις της UEFA στη Νιόν στη διάρκεια της τριετίας 2021-24, όταν από τους πρώτους κιόλας αγώνες στη νεοσύστατη διοργάνωση παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις και στη βαθμολογία των χωρών αλλά και των ομάδων από τις νίκες των σημαντικών club στη φάση των ομίλων.

Γιατί δεν μετράνε το ίδιο



Τελικά μετράνε το ίδιο οι βαθμοί στις τρεις διοργανώσεις; Όχι ακριβώς… Η ρύθμιση από την UEFA στην τριετία 2024-27 με το νέο φορμάτ των τριών διοργανώσεων έγινε μέσω των βαθμολογικών μπόνους (κατάταξης στη league phase αλλά και προκρίσεων), προκειμένου να εξορθολογιστεί το gap ανταγωνιστικότητας ανάμεσα στις τρεις διοργανώσεις!



Στην τελευταία τριετία 2021-24, πριν από το νέο φορμάτ, οι ομάδες που προκρίνονταν στους ομίλους του Champions League είχαν έξτρα μπόνους 4,000 βαθμών (σαν δύο έξτρα νίκες δηλαδή) και άλλους 4,000 για την πρόκριση στους 16. Αντίστοιχα στο Europa δεν υπήρχε μπόνους πρόκρισης στον όμιλο, αλλά 4,000 έξτρα πόντοι δίνονταν στην πρώτη ομάδα κάθε ομίλου και 2,000 στη δεύτερη και ακριβώς το μισό (2,000 και 1,000) στις δύο πρώτες ομάδες των ομίλων του Conference. Eπίσης κάθε πρόκριση στους 16, στους οχτώ, στον ημιτελικό και στον τελικό απέφερε έξτρα 1,000 πόντους (μία έξτρα ισοπαλία) στις ομάδες του Champions και του Europa League και το ίδιο μπόνους στις ομάδες του Conference, αλλά από τους οχτώ και μετά!

Η μεγάλη αλλαγή με τα μπόνους θέσης

Με το νέο φορμάτ όλα αυτά άλλαξαν και στην ουσία δεν υπάρχει πλέον μπόνους πρόκρισης στους ομίλους, αλλά βαθμολογικό μπόνους θέσης ανάλογα με την τελική κατάταξη στις τρεις League Phases με διακριτή διαφορά ανά διοργάνωση!

Επί της ουσίας αυτοί οι 6,000 βαθμοί (σαν να έχει ήδη κάνει τρεις νίκες) που σωστά γράφτηκε ότι εξασφάλισε ο Ολυμπιακός με τη συμμετοχή του στη League Phase του Champions League δεν αποτελούν μπόνους πρόκρισης. Είναι το μίνιμουμ των έξτρα βαθμών που δίνεται στις ομάδες που θα τερματίσουν από την 25η έως την 36η θέση της τελικής κατάταξης. Eύλογο ότι κάθε ομάδα που θα μετάσχει στη League Phase του Champions League ξεκινάει από αυτή τη βάση και θα το πάρει ακόμα κι αν δεν κάνει ούτε πόντο…



Αντίστοιχα για τις ομάδες του Europa και του Conference League δεν υπάρχει κάτι τέτοιο… Αν ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ή η ΑΕΚ τερματίσουν από την 25η έως την 36η θέση στις δικές τους βαθμολογίες το μπόνους που θα πάρουν για τον συντελεστή τους,θα είναι μηδενικό… Kαι από εκεί και πάνω οι διαφορές ανά θέση είναι μεγάλες ανάμεσα στις τρεις διοργανώσεις.

Απλό παράδειγμα… Αυτούς τους 6,000 πόντους, που έχει ήδη στο τσεπάκι του ο Ολυμπιακός, ακόμα κι αν τερματίσει 36ος στο Champions League, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ για να το πάρουν θα πρέπει να τερματίσουν στην πρώτη θέση της League Phase του Europa League, ενώ το αντίστοιχο μπόνους της ΑΕΚ, αν τερματίσει πρώτη στη βαθμολογία του Conference, είναι μόνο 4,000 πόντοι!

Στο Champions League ξεκινώντας από την 24η της βαθμολογίας το βαθμολογικό μπόνους γίνεται 6,250, για την 23η 6,500, για την 22η 6,750 και ανεβαίνει ανά θέση κατά 0,250 μέχρι τους 12,000 πόντους για τον πρώτο της League Phase, σαν να έχει κάνει έξι έξτρα νίκες, που προστίθενται στον συντελεστή του και βεβαίως και στη χώρα.

Αντίστοιχα στο Europa League το μπόνους της 24ης θέσης, της πρώτης που οδηγεί σε πρόκριση, είναι 0,250 πόντοι και ανεβαίνει κατά 0,250 ανά θέση μέχρι τους 6,000 έξτρα πόντους του πρώτου της βαθμολογίας. Στο Conference αρχίζει από τους 0,125 πόντους και ανεβαίνει 0,125 ανά θέση μέχρι τους 4,000 πόντους (δύο νίκες) του πρώτου της League Phase.

Mε πολύ απλά λόγια αν υποθέσουμε ότι οι τέσσερις ελληνικές ομάδες τερματίσουν στην 22η θέση της βαθμολογίας στις διοργανώσεις τους, το βαθμολογικό μπόνους του Ολυμπιακού θα είναι 6,750 πόντοι, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ 0,750 και της ΑΕΚ 0,375.

Αν αντίστοιχα τερματίσουν στην 8η θέση, του Ολυμπιακού θα είναι 10,250 πόντοι, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ 4.250 και της ΑΕΚ 2.250… Οι διαφορές είναι ευδιάκριτες και αντανακλούν απόλυτα στις μεγάλες διαφορές ανταγωνιστικότητας των τριών διοργανώσεων.

Αντίστοιχα κάθε πρόκριση στους 16 (δεν υπάρχει έξτρα βαθμολογικό μπόνους συντελεστή για τον ενδιάμεσο γύρο των πλέι οφ), στους 8, στους 4 και στον τελικό αποφέρει 1,500 πόντους στις ομάδες του Champions League, 1,000 για τις ομάδες του Europa (όσο μία έξτρα ισοπαλία) και 0,500 στις ομάδες του Conference (μισή ισοπαλία)…

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα; Η περσινή κάτοχος του Champions League, Παρί Σεν Ζερμαίν τελείωσε τη σεζόν με βαθμολογικό μπόνους 14,500 πόντους (παρά το ότι τερμάτισε 15η στη League Phase), η κάτοχος του Europa League, Tότεναμ (4η στη League Phase) με 9,250 και η κάτοχος του Conference League, Τσέλσι, με πρώτη θέση στη League Phase μόλις με 6,000 πόντους!

Όσους έχει στο τσεπάκι του ο Ολυμπιακός, πριν καν κατέβει να παίξει στο εφετινό Champions League! Η ακόμα καλύτερα τους τριπλάσιους σε σχέση με τους μόλις 2,000 βαθμούς μπόνους, που πρόσθεσε στον συντελεστή του ο πρωταθλητής Ελλάδας, το 2024, όταν κατέκτησε το Conference League!

Η οικονομική διαφορά του βαθμού…

Και φυσικά δεν τίθεται θέμα ούτε για τα οικονομικά δεδομένα κάθε βαθμού, όταν κατακτιέται στο Champions League σε σχέση με τη Europa και το Conference League! Εδώ ο κάθε βαθμός πραγματικά μετράει, γιατί δεν αποζημιώνεται μόνο η νίκη και η ισοπαλία, αλλά υπάρχει και έξτρα οικονομικό μπόνους ανά θέση στη βαθμολογία της League Phase!

Κάθε πόντος στο Champions League αξίζει 700.000 ευρώ (2,1 εκατ. η νίκη, 700.000 ευρώ η ισοπαλία) στο Europa League 150.000 ευρώ (450.000 η νίκη, 150.000 η ισοπαλία) και στο Conference League 133.000 ευρώ (400.000 η νίκη, 133.000 η ισοπαλία).

Επίσης πολύ διαφορετικά είναι και τα οικονομικά μπόνους θέσης σε κάθε διοργάνωση. Στο Champions League η… μετοχή βάσης είναι 275.000 ευρώ, που θα εισπράξει η 36η ομάδα της βαθμολογίας. Η 35η 275.000 Χ2, η 34η 275.000 Χ3 κοκ μέχρι να φτάσουμε στα 9.900.000 ευρώ για την πρώτη ομάδα της League Phase!

To αντίστοιχο μερίδιο βάσης για την 36η ομάδα του Europa League είναι 75.000 ευρώ μέχρι να φτάσουμε στα 2.700.000 για την ομάδα που θα τερματίσει πρώτη στην ενιαία βαθμολογία και στο Conference League είναι 28.000 ευρώ μέχρι να φτάσουμε στο κάτι παραπάνω από ένα εκατ. ευρώ για την πρώτη ομάδα της βαθμολογίας!

Τελικά μάλλον δεν μετράνε το ίδιο οι βαθμοί και οι προκρίσεις που θα κατακτήσει κάθε ομάδα ανά διοργάνωση…