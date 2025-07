Απίστευτα σκηνικά με οπαδούς της ομάδας από το Μαυροβούνιο να παίζουν ξύλο μεταξύ τους, στο πλαίσιο του αγώνα των προκριματικών του Champions League με τη Νοα.

Ο επαναληπτικός της Μπουντούτσνοστ με τη Νοα για τα προκριματικά του Champions League μένει στην ιστορία όχι για το αγωνιστικό σκέλος που έμεινε στο 2-2 και την πρόκριση, με συνολικό σκορ 3-2, των Αρμένιων, αλλά για ένα απίθανο γεγονός.

Κάμερα κατέγραψε μερίδα φιλάθλων της ομάδας από το Μαυροβούνιο να... παίζουν ξύλο μεταξύ τους (δεν υπήρχαν οπαδοί της Νοα), σε μια σύρραξη που ναι μεν δεν κράτησε πολύ, ωστόσο είναι από τις εικόνες που τραβούν την προσοχή, και φυσικά γίνονται viral.

15.07.2025, Budućnost Podgorica🇲🇪 - Noah🇦🇲, Budućnost fighting each other, click for more here: https://t.co/R0B7iI4t24 pic.twitter.com/9yL2PEEi4g