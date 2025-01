Η Λάτσιο που έκοψε πρώτη το νήμα στη League Phase του Europa πήρε μέχρι στιγμής από την UEFA λιγότερα χρήματα από τις Σλόβαν Μπρατισλάβα και Γιουνγκ Μπόις που έκαναν μόνο ήττες στο Champions League! Οι μεγάλες διαφορές στα fix ποσά που λαμβάνουν οι ομάδες στις τρεις διοργανώσεις και που βρίσκονται Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός.

Ολοκληρώθηκε χθες (30/1) και η League Phase του Europa League, οπότε τερματίστηκε η φάση των ομίλων στους τρεις ευρωπαϊκούς θεσμούς. Οπου από φέτος έχουν ένα εντελώς νέο format, αφού σε όλους υπάρχει από ένα group των 36 ομάδων με κοινή βαθμολογία, που προκύπτει ύστερα από οκτώ αγώνες που θα έδωσε το κάθε club σε Champions League και Europa League και έξι στο Conference.

Μόλις τελείωσε η «δράση» οι οκτώ πρώτοι κάθε ομίλου πήραν το «εισιτήριο» για τους «16» των τουρνουά τους (σ.σ. στο Europa κάτι ανάλογο πέτυχε ο Ολυμπιακός), ενώ όσοι τερμάτισαν από το 9 ως και το 24 συνεχίζουν στα Play Off (σ.σ. φάση των «24» ουσιαστικά), όπου στο Europa έχουμε τον ΠΑΟΚ και στο Conference τον Παναθηναϊκό.

Οι εκπρόσωποί μας στην Ευρώπη τα πάνε πολύ καλά και για αυτό άλλωστε έχουμε, ως χώρα, «εκτοξευτεί» στο ranking της UEFA, ενώ την ίδια στιγμή ξέχωρα από πόντους που προσθέτουν στην κατά σύλλογο βαθμολογία της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας που τους επιτρέπει να έχουν στο μέλλον «ευνοϊκότερες» κληρώσεις, αποκομίζουν και οικονομικά οφέλη που προέρχονται ως bonus ανάλογα με την αγωνιστική τους παρουσία.

Δηλαδή πρόκειται για τα μίνιμουμ έσοδά τους, αφού κάθε σύλλογος λαμβάνει και περισσότερα από εισιτήρια, χορηγίες που έχει κτλ

Αυτή τη στιγμή οι «ερυθρόλευκοι» έχουν βάλει στο ταμείο τους, από την εκτός συνόρων πορεία τους, ένα ποσό που αντιστοιχεί στα 19.230.000 ευρώ, οι «μαυρόασπροι» 13.569.000 ευρώ και οι «πράσινοι» 7.941.000 ευρώ, χρήματα που προφανώς θα αυξηθούν όσο περισσότερο προχωρούν στα τουρνουά.

💸💰📊 UEFA Europa League (unofficial) prize money rankings at the end of the league stage:



🔹 Man Utd 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 climbs to top of the list with €22.7m!

🔹 Top 2 belongs to 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 as Tottenham climbs to 2nd with €21.7m

🔹 Lazio 🇮🇹 drops to 4th place despite topping the table in points!

🔹… pic.twitter.com/iUvMuTjKcn January 31, 2025

Ομως προκύπτει μία μεγάλη ανισορροπία σε σχέση με τα έσοδα των clubs που συμμετείχαν στη League Phase του Champions League, όπου τα αντίστοιχα μεγέθη… εκτοξεύονται.

💸💰📊 UEFA Champions League (unofficial) prize money rankings at the end of the league stage:



🔹 Liverpool's 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 defeat means they're just short of €100m

🔹 Inter 🇮🇹 the second one to breach €90m, Arsenal 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 and Barcelona 🇪🇸 very close to it

🔹 Lille 🇫🇷 close to €80m, A.… pic.twitter.com/T3SBIinORu — Football Meets Data (@fmeetsdata) January 30, 2025

Είναι χαρακτηριστικό πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που αυτή τη στιγμή είναι η ομάδα με το ογκοδέστερο χρηματικό έπαθλο σε εκείνη του Europa παρότι ήρθε 3η (σ.σ. υπολογίζεται το market pool, η θέση του συλλόγου στην κατάταξη της UEFA, έσοδα από τυχόν προκριματικούς γύρους κτλ) μόλις και μετά βίας έχει λάβει μεγαλύτερο από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας που μαζί με τη Γιουνγκ Μπόις «μοιράστηκαν» την τελευταία θέση στη League Phase του Champions League, αμφότερες με 0 βαθμούς!

Πιο συγκεκριμένα οι «κόκκινοι διάβολοι» που ολοκλήρωσαν αήττητοι το τουρνουά με ρεκόρ 5-3-0 έχουν έσοδα ύψους 22.720.000 ευρώ, ενώ οι Σλοβάκοι που έχασαν σε όλες τις αναμετρήσεις τους «μετρούν» 21.872.000 ευρώ, δηλαδή μόλις 848.000 λιγότερα!

Η Σλόβαν Μπρατισλάβας δε είναι η μόνη ομάδα από τη League Phase του Champions League από την οποία η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι πιο «κερδισμένη», αφού για παράδειγμα η Γιουνγκ Μπόις που επίσης γνώρισε μόνο ήττες στο «σεντόνι» ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή της πορεία με plus 30.199.000 ευρώ, σχεδόν οκτώ «χαρτιά» περισσότερα.

Για παράδειγμα η Λάτσιο που τερμάτισε στην κορυφή της League Phase του Europa έχει λιγότερα έσοδα από όλες τις ομάδες εκείνης του Champions League (!), αφού ως τώρα προσέθεσε στο ταμείο της 21.469.000 ευρώ.

Οπως γίνεται εύκολα αντιληπτό στο Conference μειώνονται ακόμη περισσότερο τα χρήματα που λαμβάνουν οι εκεί συμμετέχοντες, όπου στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκουμε την Τσέλσι με 11.187.0000 ευρώ.

💸💰📊 UEFA Conference League (unofficial) prize money rankings after the end of the league stage:



🔹 Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 lead the way climbing over €11m

🔹 Fiorentina 🇮🇹 and Legia 🇵🇱 breach the €10m threshold!

🔹 Vitória 🇵🇹, Rapid 🇦🇹, Lugano 🇨🇭, Djurgarden 🇸🇪 all go above €9m



From… pic.twitter.com/LQMsZMixzh — Football Meets Data (@fmeetsdata) December 20, 2024

Πώς όμως να μην συμβαίνει άραγε αυτό, όταν για παράδειγμα με το «καλημέρα» στη League Stage του Champions League κάθε ομάδα λαμβάνει ως «πριμ» 18.620.000 ευρώ, ενώ σε Europa και Conference τα αντίστοιχα ποσά είναι 4,310 και 3,170 «χαρτιά» αντίστοιχα;

Την ίδια στιγμή για κάθε νίκη στα «αστέρια» η ομάδα που την κατακτά αυξάνει τα έσοδά της κατά 2,1 εκατομμύρια, ενώ στο Europa παίρνει 450.000 ευρώ και στο Conference 400.000 ευρώ.

Για παράδειγμα ο Ολυμπιακός που ολοκλήρωσε τη League Phase του Europa με ρεκόρ 4-3-1 έλαβε ως bonus μόνο για τα αποτελέσματά του 2.250.000 ευρώ, ενώ αν έφερνε τα ίδια σε εκείνη του Champions θα λάμβανε 10.500.000 ευρώ, ο ΠΑΟΚ που με επίδοση 3-1-4 πήρε ως τώρα για τον ίδιο λόγο 1.500.000 ευρώ θα «εκτοξεύονταν» στα 7.000.000, όσο θα έμπαιναν και στο ταμείο του Παναθηναϊκού κατέγραψε 3-1-2 στο Conference, από τα 1.333.000 ευρώ τελικά έλαβε.

Φυσικά και τα μεγέθη είναι διαφορετικά, όμως τα παραπάνω ποσά είναι ενδεικτικά του πόσο πολύ θα αλλάξουν τα δεδομένα για όποια ελληνική ομάδα συμμετάσχει του χρόνου στη League Phase του Champions League, με γνώμονα πως έχουμε δύο «εισιτήρια» για τα προκριματικά της διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» μάλιστα διατηρούν βάσιμες ελπίδες να μπουν απευθείας στον όμιλο εάν φυσικά κατακτήσουν φέτος το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, με βάσει το raking τους στην Ευρώπη.

Τα «καθαρά» αγωνιστικά έσοδα στο Champions League από τη League Stage και έπειτα

Συμμετοχή: 18.620.000 ευρώ

Πριμ κατάταξης: 275.000 ευρώ Χ τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36 (π.χ. ο 1ος Χ36, ο 2ος Χ 35 κτλ)

Νίκη στη League Phase: 2.100.000 ευρώ

Ισοπαλία στη League Phase: 700.000 ευρώ

Πριμ τερματισμού στις θέσεις 1-8: 2.000.000 ευρώ

Πριμ τερματισμού στις θέσεις 9-16: 1.000.000 ευρώ

Πρόκριση στα Play Off: 1.000.000 ευρώ

Πρόκριση στους «16»: 11.000.000 ευρώ

Πρόκριση στα προημιτελικά: 12.500.000 ευρώ

Πρόκριση στα ημιτελικά: 15.000.000 ευρώ

Φιναλίστ: 18.500.000 ευρώ

Κατάκτηση τροπαίου: 6.500.000 ευρώ

Τα «καθαρά» αγωνιστικά έσοδα στο Europa League από τη League Stage και έπειτα

Συμμετοχή: 4.310.000 ευρώ

Πριμ κατάταξης: 75.000 ευρώ Χ τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36 (π.χ. ο 1ος Χ36, ο 2ος Χ 35 κτλ)

Νίκη στη League Phase: 450.000 ευρώ

Ισοπαλία στη League Phase: 150.000 ευρώ

Πριμ τερματισμού στις θέσεις 1-8: 600.000 ευρώ

Πριμ τερματισμού στις θέσεις 9-16: 300.000 ευρώ

Πρόκριση στα Play Off: 300.000 ευρώ

Πρόκριση στους «16»: 1.750.000 ευρώ

Πρόκριση στα προημιτελικά: 2.500.000 ευρώ

Πρόκριση στα ημιτελικά: 4.200.000 ευρώ

Φιναλίστ: 7.000.000 ευρώ

Κατάκτηση τροπαίου: 6.000.000

Τα «καθαρά» αγωνιστικά έσοδα από τη League Phase του Conference League και έπειτα

Συμμετοχή: 3.170.000 ευρώ

Πριμ κατάταξης: 28.000 ευρώ Χ τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36 (π.χ. ο 1ος Χ36, ο 2ος Χ 35 κτλ)

Νίκη στη League Phase: 400.000 ευρώ

Ισοπαλία στη League Phase: 133.000 ευρώ

Πριμ τερματισμού στις θέσεις 1-8: 400.000 ευρώ

Πριμ τερματισμού στις θέσεις 9-16: 200.000 ευρώ

Πρόκριση στα Play Off: 200.000 ευρώ

Πρόκριση στους «16»: 800.000 ευρώ

Πρόκριση στα προημιτελικά: 1.300.000 ευρώ

Πρόκριση στα ημιτελικά: 2.500.000 ευρώ

Φιναλίστ: 4.000.000 ευρώ

Κατάκτηση τροπαίου: 3.000.000