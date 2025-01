Ο Όλι Γουότκινς είχε την ευκαιρία να σκοράρει για δεύτερη φορά στην αναμέτρηση με τη Σέλτικ από την άσπρη βούλα, αλλά... γλίστρησε, έστειλε την μπάλα απελπιστικά άουτ με τον διαιτητή να σφυρίζει έμμεσο!

Με το σκορ στο 3-2, η Άστον Βίλα είχε μοναδική ευκαιρία για να φτάσει σε τέταρτο τέρμα απέναντι στη Σέλτικ, όταν κέρδισε πέναλτι στο 67ο λεπτό. Ο Όλι Γουότκινς, που μερικά λεπτά πριν είχε δώσει προβάδισμα στους Villans, ανέλαβε την εκτέλεση. Ωστόσο, ο Άγγλος φορ αστόχησε σε ένα από τα... blooper της βραδιάς. Γλίστρησε με το αριστερό του πόδι στήριξης, με την μπάλα να φεύγει από το δεξί του πόδι και να φεύγει άουτ! Μάλιστα, καθώς η μπάλα βρήκε και στο αριστερό του πόδι, ο διαιτητής υποχρεώθηκε να σφυρίξει έμμεσο υπέρ της Σέλτικ!

FOOTBALLING GODS HAVE RESTORED JUSTICE AT VILLA CELTIC! LOOK AT WATKINS PENALTY HERE HAHAHAHA! pic.twitter.com/xnl8iOrdim