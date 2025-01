Απρόοπτο λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του αγώνα Μάντσεστερ Σίτι - Μπριζ, όταν ένας πάγκος εμπορευμάτων τυλίχθηκε στις φλόγες έξω από «Ετιχαντ».

Φωτιά στην.... κυριολεξία έχει πάρει το «Έτιχαντ» ενόψει του «τελικού» της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στη Μπριζ για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τους Citizens να θέλουν μόνο νίκη για να προκριθούν στα play-offs.

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του αγώνα ένας πάγκος εμπορευμάτων έξω από το «Έτιχαντ» τυλίχθηκε στις φλόγες με άγνωστη την αιτία, ενώ πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου.

Όπως μεταφέρει πάντως το «Sky Sports» η κατάσταση τέθηκε σύντομα υπό έλεγχο και το απρόοπτο σκηνικό δεν αναμένεται να επηρεάσει την ώρα έναρξης του αγώνα. Από την πλευρά της η Μάντσεστερ Σίτι τόνισε μέσω ανάρτησης:

«Η Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να επιβεβαιώσει ότι υπήρξε φωτιά σε ένα από τα εξωτερικά περίπτερα εμπορευμάτων, που βρίσκεται κοντά στην είσοδο της West Stand Colin Bell.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο και η φωτιά έχει πλέον σβήσει. Η ασφάλεια όλων των παρευρισκομένων στον αγώνα απόψε είναι η κορυφαία προτεραιότητά μας, και ως εκ τούτου όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις για την υποδοχή της Δυτικής Εξέδρας έχουν ακυρωθεί, συμπεριλαμβανομένης της εκδήλωσης υποδοχής νέων παικτών και της άφιξης της πρώτης ομάδας».

A closer look at the fire at the #ManCity Merchandise stand at the Etihad Stadium. 😳 pic.twitter.com/L3Xm0OEvOt

There has been a fire outside the Etihad Stadium ahead of Man City's Champions League clash with Club Brugge.



It appears the fire took place in a temporary merchandise shop.



The fire has now been put out. #BBCFootball #UCL pic.twitter.com/atu7WG0rIj