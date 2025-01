Τρελό ματς στη Λισαβόνα, με τη Μπαρτσελόνα να επικρατεί 5-4 επί της Μπενφίκα με ασύλληπτη ανατροπή σε ένα σκορ που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του Champions League.

Ήταν μια βραδιά ρεκόρ από όλες τις απόψεις. Από τη μια ο Βαγγέλης Παυλίδης που με το χατ τρικ για τη Μπενφίκα έγινε μόλις ο τέταρτος που πετυχαίνει τρία γκολ εις βάρος των Μπλαουγκράνα κι από την άλλη οι ίδιοι οι Καταλανοί που έφτασαν σε μια τρελή ανατροπή.

Στο φινάλε ο φωτεινός πίνακας έγραψε 4-5 υπέρ της ομάδας του Χάνσι Φλικ, ένα σκορ που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία του Champions League. Ούτε 5-4, ούτε 4-5 ανεξαιρέτου έδρας.

Στο 2025 ωστόσο είδαμε και κάτι... νέο στον κορυφαίο θεσμό, με τους Μπλαουγκράνα να πανηγυρίζουν μια συγκλονιστική νίκη που τους έστειλε απευθείας στη φάση των «16» του Champions League, δίχως να χρειαστούν τα play-offs.

