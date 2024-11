Με την εφαρμογή του νέου format στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η UEFA προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο στους πρωταθλητές των... μικρότερων πρωταθλημάτων κάτι που αυξάνει τις πιθανότητες για απευθείας πρόκριση στην επόμενη League Phase του Champions League για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.

Το νέο format που έχει εφαρμόσει η UEFA στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχει αλλάξει τα δεδομένα στον ευρωπαϊκό χάρτη του ποδοσφαίρου. Ήδη οι αλλαγές είναι φανερές, κάτι που αποτυπώνεται και στη βαθμολογία της League Phase του Champions League όπου για παράδειγμα αυτή τη στιγμή η κάτοχος του τροπαίου, Ρεάλ Μαδρίτης, βρίσκεται οριακά εντός της ζώνης των Play Off, «πατώντας» στην 24η θέση της κατάταξης.

Μια από τις βασικές αλλαγές είναι και αυτή με τα επιπλέον εισιτήρια για την απευθείας πρόκριση στην League Phase του Champions League. Τα επιπλέον τέσσερα εισιτήρια που δίνονται πλέον πηγαίνουν κυρίως στους «μεγάλους».

Διότι, τα δύο από αυτά τα εισιτήρια πηγαίνουν στις χώρες που οι ομάδες την αμέσως προηγούμενη χρονιά συγκέντρωσαν τους περισσότερους βαθμούς. Όπως γίνεται αντιληπτό, χώρες όπως η Αγγλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Γερμανία θα «παίζουν» συνήθως για τα δύο εισιτήρια.

Για το άλλο έξτρα εισιτήριο πηγαίνει στους «μικρούς». Και πιο συγκεκριμένα από το μονοπάτι των πρωταθλητών, όπου μέχρι και την περασμένη σεζόν η UEFA έδινε τέσσερα εισιτήρια. Από την τρέχουσα σεζόν το συγκεκριμένο μονοπάτι δίνει πέντε θέσεις, πράγμα που βοηθάει και τον πρωταθλητή Ελλάδος, καθώς έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες.

Τα κριτήρια για το συγκεκριμένο εισιτήριο είναι απλά. Η κούπα του Champions League πρέπει αρχικά να καταλήξει στα χέρια κάποιας ομάδας η οποία θα έχει εξασφαλίσει έτσι και αλλιώς τη συμμετοχή της μέσω του πρωταθλήματος. Ένα ρεαλιστικό σενάριο καθώς το τρόπαιο συνηθίζει να καταλήγει σε ομάδα μεγάλου πρωταθλήματος που έχει εξασφαλισμένη τη θέση της.

Το άλλο κριτήριο είναι επίσης ξεκάθαρο. Για να μπορέσει κάποια ομάδα... μικρότερου πρωταθλήματος να διεκδικήσει τη συμμετοχή της με αυτό το επιπλέον εισιτήριο πρέπει να κατακτήσει το πρωτάθλημα της χώρας της.

Λόγω και του ranking της UEFA, για το συγκεκριμένο εισιτήριο μπορούν να ελπίζουν σοβαρά ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην 44η θέση της UEFA με 44.000 βαθμούς ενώ οι «ασπρόμαυροι» στην 49η με 37.500. Εάν η σεζόν ολοκληρωνόταν αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός θα εξασφάλιζε απευθείας τη συμμετοχή του στην επόμενη League Phase του Champions League.

Η σελίδα του «X» Football Meets Data έβαλε κάτω τα... νούμερα και ξεχώρισε τον Ολυμπιακό. Από τις «βασικές» ομάδες που διεκδικούν τη δεδομένη στιγμή το συγκεκριμέν εισιτήριο ο Ολυμπιακός είναι αυτός που με τα τωρινά δεδομένα έχει το πάνω χέρι. Διότι οι από πάνω ομάδες που έχουν μεγαλύτερο συντελεστή δεν «πατάνε» αυτή τη στιγμή στην κορυφή της βαθμολογίας των πρωταθλημάτων τους.

Για τον ΠΑΟΚ από την άλλη, πέρα από τις Ρέιντζερς, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Σαχτάρ και Σάλτσμπουργκ, θα πρέπει να βάλει από κάτω και τον Ερυθρό Αστέρα και την Κοπεγχάγη και να κατακτήσει το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League ώστε να μπορέσει να εξασφαλίσει το «χρυσό» εισιτήριο της απευθείας πρόκρισης στην League Phase του Champions League

