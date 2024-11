Ο Άνχελ Ντι Μαρία έφτασε τις 41 ασίστ στο Champions League, έπιασε τον Λιονέλ Μέσι στην 2η θέση της σχετικής λίστας και βρίσκεται μόλις μια πίσω από τους πρώτους Ρονάλντο και Γκιγκς.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης άνοιξε λογαριασμό στο Champions League το βράδυ της Τετάρτης και η Μπενφίκα κατάφερε να φύγει με ένα σπουδαίο διπλό απέναντι στη Μονακό, επικρατώντας με 3-2. Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές των «αετών» ήταν και ο Άνχελ Ντι Μαρία ο οποίος για ακόμη μια φορά έδειξε την κλάση του.

Ο Αργεντινός αστέρας, ήταν αυτός που «έφτιαξε» το τρίτο γκολ των Πορτογάλων. Ο 37χρονος άσος δημιούργησε το γκολ της ανατροπής στο 87ο λεπτό το οποίο πέτυχε ο Αμντουνί και κατάφερε να φτάσει σε ένα σπουδαίο προσωπικό επίτευγμα. Με τη χθεσινή του ασίστ, ο Ντι Μαρία έφτασε τις 41 στο Champions League και έπιασε τον Λιονέλ Μέσι στην 2η θέση της σχετικής λίστας.

Πλέον ο Αργεντινός σούπερ σταρ στοχεύει στην κορυφή όπου βρίσκονται οι Κριστιάνο Ρονάλντο και Ράιαν Γκιγκς. Αμφότεροι έχουν από 42 ασίστ, κάτι που σημαίνει πως ο Ντι Μαρία χρειάζεται μια ακόμα για να τους πιάσει και δύο για να τους ξεπεράσει.

