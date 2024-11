Η απλότητα στο παιχνίδι του είναι το κύριο χαρακτηριστικό του. Ο τρόπος με τον οποίο «γλιστράει» μέσα στον αγωνιστικό χώρο και κάνει εύκολη τη ζωή των συμπαικτών του είναι τα στοιχεία που τον κάνουν ξεχωριστό. Το απλό είναι πάντα πιο δύσκολο αλλά ταυτόχρονα και πιο όμορφο και ο Πέδρι το ακολουθεί πιστά.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έγραψε ιστορία το βράδυ της Τρίτης, ξεπερνώντας τα 100 γκολ στο Champions League. Ο Πάου Κουμπαρσί παράλληλα έκανε ένα από τα κορυφαία του παιχνίδια φέτος, βγαίνοντας επάξια MVP της αναμέτρησης με την Μπρεστ. Ο Πέδρι ωστόσο ήταν αυτός που έκανε τη διαφορά για την Μπαρτσελόνα στον άξονα. Δίχως να κάνει μεγάλο ντόρο. Δίχως να σκοράρει κάποιο γκολ ή να δημιουργήσει. Ο Πέδρι έπαιξε με τον αγαπημένο και κλασικό του τρόπο. Απλά. Χωρίς να κεντρίσει τα βλέμματα, αλλά με την ουσία να ξεχειλίζει για ακόμη μια φορά.

Η αλήθεια είναι πως ο Πέδρι δεν φημίζεται για τα γκολ του, καθώς δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής που πατάει συχνά στην αντίπαλη περιοχή. Αρέσκεται στο να οργανώνει το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα και να βγάζει την ομάδα του από τις δύσκολες καταστάσεις. Μια ενέργεια του Πέδρι μπορεί να κάνει τη διαφορά για τους «μπλαουγκράνα». Είτε μια κάθετη, είτε μια ντρίπλα σε έναν κλειστό χώρο. Ο Πέδρι κάνει τη διαφορά στις λεπτομέρειες και με το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό «ξεκλειδώνει» τις αντίπαλες άμυνες, χωρίς αυτό απαραίτητα να φαίνεται στους αριθμούς με τα γκολ και τις ασίστ. Ένα τέτοιο ματς έκανε και το βράδυ της Τρίτης απέναντι στην Μπρεστ.

Σχεδόν αψεγάδιαστος, ολοκληρώντας την αναμέτρηση με 112 επαφές. Σύμφωνα με το «Wyscout» ο Πέδρι είχε 98/118 επιτυχημένες ενέργειες απέναντι στους Γάλλους, με ποσοστό της τάξης του 83%. Από τις 89 πάσες που επιχείρησε, ο Ισπανός ήταν σωστός στις 85, έχοντας το υψηλό ποσοστό του 96%. Οι εννιά από αυτές τις πάσες ήταν και μακρινές, ενώ είχε 16/18 πάσες στο τελικό τρίτο του γηπέδου οι οποίες ήταν και οι περισσότερες από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ακόμα και στη στατιστική κατηγορία που αφορά τις ντρίμπλες ο Πέδρι έκανε τη διαφορά. Με 3/3 ντρίμπλες ο 22χρονος ήταν ο κορυφαίος της συγκεκριμένης στατιστικής κατηγορίας στην αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Μπρεστ.

Πέρα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά με την μπάλα, ο Πέδρι κατάφερε να αναδείξει και τις αμυντικές του αρετές απέναντι στην Μπρεστ. Έργο Φλικ θα έλεγε κανείς. Ο Ισπανός μέσος ήταν ο ποδοσφαιριστής που κέρδισε τις περισσότερες μονομαχίες το βράδυ της Τρίτης στη Βαρκελώνη. Συνολικά, στα 89 λεπτά που αγωνίστηκε, έδωσε 18 μονομαχίες, βγαίνοντας νικητής στις έντεκα. Είχε παράλληλα δύο κοψίματα, ενώ ανέκτησε και πέντε φορές την μπάλα από τα πόδια των ποδοσφαιριστών της Μπρεστ. Στατιστικά που φέρνουν περισσότερο σε ένα κλασικό αμυντικό χαφ παρά σε έναν δημιουργικό μέσο που θέλει την μπάλα συνεχώς στα πόδια του.

Έχοντας αφήσει πλέον πίσω τους συνεχόμενους τραυματισμούς, ο Πέδρι δείχνει έτοιμος να «πατήσει» οριστικά στο επίπεδο που αρμόζει η ποιότητα του. Ο Ισπανός δείχνει να έχει επιστρέψει στον καλό του εαυτό, με τον ερχομό του Χάνσι Φλικ να τον έχει ωφελήσει σε μεγάλο βαθμό. Ο 22χρονος μοιάζει να βρίσκεται στην καλύτερη του φόρμα, με το ταβάνι του να φτάνει στα... ουράνια. Χωρίς να σκοράρει συχνά, χωρίς να μετράει ασίστ. Παίζοντας απλό ποδόσφαιρο, το οποίο είναι και το δυσκολότερο, όπως έλεγε ο μεγάλος Γιόχαν Κρόιφ.

