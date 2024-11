Μεγάλο ενδιαφέρον προκαλεί η ανάλυση της IFFHS, αναφορικά με το πόσα Champions League θα είχαν οι έως τώρα νικητές του, αν η χρήση του VAR είχε ξεκινήσει από το 1955. Σοκάρει το νούμερο της Βασίλισσας Ρεάλ.

Την απάντηση σε ένα πολύ ιδιαίτερο ερώτημα, το «Πόσα Champions League θα είχαν οι ομάδες αν το VAR λειτουργούσε από παλαιότερα;» ήρθε να δώσει η IFFHS. Η Διεθνής Ομοσπονδία Ιστορίας & Στατιστικής Ποδοσφαίρου προχώρησε σε μια εξειδικευμένη ανάλυση, με δεδομένο πως η χρήση της τεχνολογίας λειτουργούσε από το 1955.

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας πραγματικά σοκάρουν, ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ρεάλ Μαδρίτης. Η Βασίλισσα και πολυνίκης του θεσμού με 15 κατακτήσεις, θα είχε μόλις... 5, αν το VAR είχε μπει στη ζωή του ποδοσφαίρου πριν περίπου 70 χρόνια, όταν φυσικά το όνομα της διοργάνωσης ήταν Κύπελλο Πρωταθλητριών.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας θα βρισκόταν η Μίλαν με 8 τρόπαια, ένα παραπάνω από όσα έχει δηλαδή στην πραγματικότητα, ενώ ακριβώς πίσω της με 7 θα συναντούσαμε την Μπαρτσελόνα, με τους Καταλανούς να έχουν κατακτήσει 5 φορές το «βαρύτιμο» τρόπαιο.

Champions League Palmares if VAR was used since 1955. #ChampionsLeague #uefachampionsleague pic.twitter.com/CH54M7DMcb