Σνάιντερ: «Το 2010 μου έκλεψαν τη Χρυσή Μπάλα, ο κόσμος ακόμα το θυμάται»

Ο Γουέσλεϊ Σνάιντερ παραδέχθηκε πως νιώθει αδικημένος από την απώλεια της Χρυσής Μπάλας το 2010, αλλά τόνισε πως το Champions League είναι πιο πολύτιμο για τον ίδιο.

Το 2010 ο Λιονέλ Μέσι κατακτούσε τη δεύτερη σερί Χρυσή Μπάλα της καριέρας του μετά από μια εντυπωσιακή σεζόν με τη Μπαρτσελόνα και στην εκδήλωση του Παρισιού το βάθρο βάφτηκε... Μπλαουγκράνα, με τους Ινιέστα και Τσάβι να συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα.

Τέταρτος και... καταϊδρωμένος τερμάτισε ο Γουέσλεϊ Σνάιντερ, ο οποίος εκείνη τη σεζόν απείχε ένα ματς από μια ονειρική σεζόν. Με τη φανέλα της Ίντερ είχε κατακτήσει το τρεμπλ ως ένας από τους πρωτοστάτες της ομάδας, ενώ στο Μουντιάλ του 2010 έφτασε μέχρι τον τελικό με την Ολλανδία, η οποία ωστόσο λύγισε στην παράταση και ηττήθηκε με 1-0 από την μετέπειτα πρωταθλήτρια Ισπανία.

Η εντυπωσιακή σεζόν του έπεισε πολλούς να τον στηρίξουν για τη Χρυσή Μπάλα και η απώλεια φαίνεται πως έχει μείνει χαραγμένη στα ενδότερα της μνήμης του. Σε ερώτηση άλλωστε για το αν του έκλεψαν το βραβείο πίσω στο 2010 ο Σνάιντερ απάντησε καταφατικά, τονίζοντας ωστόσο πως προτιμάει την αναγνώριση του κόσμου τόσα χρόνια μετά.

«Ναι. Αλλά για να είμαι ειλικρινής είμαι πιο ευτυχισμένος από το γεγονός ότι εν έτη 2024 οι άνθρωποι ακόμα το συζητούν και μου λένε ''Γουέσλεϊ, σε έκλεψαν το 2010''. Φανταστείτε να είχα κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα και να έλεγε τώρα ο κόσμος ''Ναι αλλά την έκλεψε''. Τα ατομικά βραβεία είναι ωραία, αλλά ξέρετε κάτι; Τα ομαδικά τρόπαια, το να σηκώνεις ένα Κύπελλο, το Champions League για μένα ήταν πιο πολύτιμο από το να κατακτήσω τη Χρυσή Μπάλα» τόνισε.

