Η UEFA τιμώρησε τους Μπάρτος Φρανκόφσκι και Τόμας Μουσιάλ, που είχαν εμφανιστεί μεθυσμένοι, με αποκλεισμό από όλες τις διοργανώσεις της μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

«Βαρύς ο πέλεκυς» για δύο διαιτητές που τιμωρήθηκαν από την UEFA λόγω της ανάρμοστης συμπεριφοράς τους στα προκριματικά του Champions League.

Ο λόγος για τους Μπάρτος Φρανκόφσκι και Τόμας Μουσιάλ που αποκλείστηκαν από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μέχρι τον Ιούνιο, καθώς είχαν μονοπωλήσει το... ενδιαφέρον στο ματς μεταξύ Ρέιντζερς και Ντιναμό Κιέβου, τον περασμένο Αύγουστο. Οι δύο τους, σύμφωνα με την Ομοσπονδία παραβίασαν «βασικούς κανόνες ευπρέπειας», όταν έκλεψαν πινακίδα κυκλοφορίας, όντες υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η UEFA, αφού ενημερώθηκε για το συμβάν, αρχικά ανέστειλε τη συμμετοχή τους στον αγώνα και ξεκίνησε έρευνα μαζί με την Πολωνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία τούς επέβαλε πρόστιμο και ποινή αποκλεισμού.

Το πειθαρχικό συμβούλιο της διοργανώτριας αρχής επιβεβαίωσε το συμβάν και ανακοίνωσε ότι οι δύο ρέφεριζ δεν θα έχουν τη δυνατότητα να διευθύνουν αγώνες υπό την αιγίδα της, έως τις 30 Ιουνίου 2025.

