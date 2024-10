Το «παρών» σε ακόμα μια αγωνιστική στο Champions League θα δώσουν για τις Λίβερπουλ και Μπενφίκα ο Κώστας Τσιμίκας και ο Βαγγέλης Παυλίδης.

«Γαλανόλευκο» άρωμα σε ακόμα μια βραδιά Champions League. Για τρίτη διαδοχική αγωνιστική στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση τόσο ο Κώστας Τσιμίκας, όσο και ο Βαγγέλης Παυλίδης θα παίξουν ως βασικοί σε Λίβερπουλ και Μπενφίκα αντίστοιχα.

Ο Άρνε Σλοτ επέλεξε τον Έλληνα μπακ στο αριστερό άκρο των Ρεντς κόντρα στη Λειψία και ο Μπρούνο Λάζε τον διεθνή σέντερ φορ στην κορυφή των Αετών για το ματς απέναντι στη Φέγενορντ.

Η ενδεκάδα της Λίβερπουλ: Κέλεχερ, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Τσιμίκας, Μακ Άλιστερ, Γκράφενμπερχ, Σόμποσλαϊ, Σαλάχ, Νούνιες, Χάκπο

The Reds to take on RB Leipzig in #UCL action ✨