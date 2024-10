Αθλητική απογείωση από την ΕΟΝ με περισσότερα από 120 LIVE!

Πανδαισία με περισσότερους από 120 LIVE αγώνες ποδοσφαίρου και μπάσκετ, περιμένει τους συνδρομητές της Nova από την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου έως και τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου μέσα από το απίστευτο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει η πλατφόρμα EON.

Η Stoiximan Super League, συνεχίζεται με την 9 η αγωνιστική και τις αναμετρήσεις Λεβαδειακός – Λαμία (26/10, 17:30), Πανσερραϊκός – ΑΕΚ (26/10, 20:00), Asteras Aktor – Ολυμπιακός (27/10, 17:00), ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (27/10, 21:00) που θα μεταδοθούν από τα κανάλια Novasports. Στα κανάλια Cosmote Sport θα προβληθεί το ντέρμπι Παναθηναϊκός - Άρης (27/10, 20:30) όπως και οι αναμετρήσεις Παναιτωλικός - Βόλος ΝΠΣ (26/10, 17:00) και Athens Kallithea FC – Ατρόμητος (27/10, 17:00). Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν στο Novasports και με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Χριστίνα Κομίνη αλλά και με τον «Monday Football Club» με τους Ντέμη Νικολαϊδη και Γιάννη Πάγκο.

Στην Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο με τους 380 αγώνες LIVE και με τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου,, ξεχωρίζει στα κανάλια Novasports, το ντέρμπι Άρσεναλ - Λίβερπουλ (27/10, 18:30), καθώς και οι αγώνες Μάντσεστερ Σίτι-Σαουθάμπτον (26/10, 17:00), Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι (20/10, 16:00), Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (27/10, 16:00) και Τσέλσι – Νιουκάστλ (27/10, 16:00). Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη.

Η συναρπαστική LaLiga στην Ισπανία συνεχίζεται στα κανάλια Novasports με το «El Clasico», Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα (26/10, 22:00) να δεσπόζει στο πρόγραμμα, ενώ ξεχωρίζει και η αναμέτρηση Μπέτις – Ατλέτικο Μαδρίτης (27/10, 19:30). Την ίδια στιγμή η θεαματική Bundesliga στη Γερμανία περιλαμβάνει στο πρόγραμμα τις αναμετρήσεις Άουγκσμπουργκ- Ντόρτμουντ (26/10, 16:30), Βέρντερ Βρέμης-Μπάγερ Λεβερκούζεν (26/10, 19:30), Μπόχουμ- Μπάγερν (27/10, 16:30) που θα μεταδοθούν στα κανάλια Novasports. Η εκπομπή «Matchday Live» με τον Ηλία Βλάχο μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλη την αθλητική δραστηριότητα από τη Bundesliga αλλά και από τα άλλα πρωταθλήματα που είναι εκείνη την ώρα σε εξέλιξη.

Στην Ιταλία και στη Serie A δεσπόζει στα κανάλια Cosmote Sport το ντέρμπι Ίντερ - Γιουβέντους (27/10, 19:00). Πλούσια δράση σε Eredivisie, Jupiler Pro League, 2.Bundesliga, LaLiga2 και ο 1 ος αγώνας της Εθνικής Γυναικών ποδοσφαίρου με το Βέλγιο για τα Women’s European Qualifiers Play Offs (25/10, 19:00) στα κανάλια Novasports και William Hill Scottish Premiership, Liga Portugal Betclic, Cyprus League by Stoiximan, Copa Sudamericana στα κανάλια Cosmote Sport.

Οι διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA, επιστρέφουν στην αγωνιστική δράση και τα φώτα πέφτουν στους αγώνες των ελληνικών ομάδων που θα μεταδοθούν από τα κανάλια Cosmote Sport. ΠΑΟΚ – Βικτόρια Πλζεν (24/10, 19:45) για το UEFA Europa League και την 3 η αγωνιστική της League Phase, Παναθηναϊός – Τσέλσι (24/10, 19:45) για το UEFA Conference League και την 2 η αγωνιστική της League Phase και Μάλμε – Ολυμπιακός (24/10, 22:00) για το UEFA Europa League και την 3η αγωνιστική της League Phase, θα καθηλώσουν τους φίλους του ποδοσφαίρου.

Παράλληλα στα κανάλια Novasports θα προβληθούν τα τουρνουά τένις WTA 500 Toray Pan Pacific Open, WTA 250 Guangzhou Open αλλά και αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #84. Στα κανάλια Cosmote Sport θα μεταδοθούν αγώνες από τις διοργανώσεις του NBA, του FIBA Basketball Champions League με Προμηθέας - Γαλατασαράι, ATP 500 Βασιλεία & ATP 500 Βιέννη, MotoGP PT Grand Prix of Thailand, NFL.

Aναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports

Τετάρτη 23 Οκτωβρίου

21:30 La Liga 2 – 11η αγωνιστική: Ρασίνγκ Σανταντέρ-Κόρδοβα Novasports1 σε περιγραφή

του Διονύση Στρούμπου

Πέμπτη 24 Οκτωβρίου

09:00 WTA 500 Toray Pan Pacific Open – 3η μέρα Novasports6 σε περιγραφή της Χριστίνας

Κομίνη

Παρασκευή 25 Οκτωβρίου

06:00 WTA 500 Toray Pan Pacific Open: Α’/Β’/Γ’/Δ’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή

του Νίκου Τζουάννη και του Διονύση Στρούμπου

08:00 WTA 250 Guangzhou Open: Α’/Β’/Γ’/Δ’ Προημιτελικός Novasports5 σε περιγραφή της

Χριστίνας Κομίνη και του Γιαννίκου Δούσκα

15:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights 84 Novasports Prime σε περιγραφή του

Άκη Κουζούλη

19:00 Women’s European Qualifiers Play Offs – 1ος αγώνας: Ελλάδα-Βέλγιο Novasports Start

σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου και ρεπορτάζ του Γιώργου Αργυρόγλου

19:30 Bundesliga2 – 10η αγωνιστική: Κολωνία-Πάντερμπορν Novasports2 σε περιγραφή του

Άκη Κουζούλη

21:30 Bundesliga – 8η αγωνιστική: Μάιντς-Γκλάντμπαχ Novasports3 σε περιγραφή του

Γιώργου Βασιλείου

22:00 La Liga – 11η αγωνιστική: Εσπανιόλ-Σεβίλλη Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου

Πρίντεζη

22:00 Premier League – 9η αγωνιστική: Λέστερ-Νότιγχαμ Φόρεστ Novasports Premier League

σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

Σάββατο 26 Οκτωβρίου

06:00 WTA 500 Toray Pan Pacific Open: Α’/Β’ Ημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του

Διονύση Στρούμπου

11:30 WTA 250 Guangzhou Open: Α’/Β’ Ημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου

Σολούκου

13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη

14:00 Bundesliga2: Καρλσρούη-Χέρτα Novasports3 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

15:00 La Liga: Βαγιαδολίδ-Βιγιαρεάλ Novasports1 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

16:00 Matchday Live, Α’ μέρος Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

16:30 Matchday Live Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

16:30 Bundesliga: Άουγκσμπουργκ-Ντόρτμουντ Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου

Δημολίτσα

16:30 Bundesliga: Στουτγκάρδη-Χολστάιν Κίελ Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

16:30 Bundesliga: Λειψία-Φράιμπουργκ Novasportsextra1 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

16:30 Bundesliga: Ζανκτ Πάουλι-Βόλφσμπουργκ Novasportsextra2 σε περιγραφή του Βασίλη

Κωνσταντόπουλου

17:00 Premier League: Άστον Βίλα-Μπόρνμουθ Novasports4 σε περιγραφή του Άγγελου

Στυλιάδη

17:00 Premier League: Μπράιτον-Γουλβς Novasports5 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

17:00 Premier League: Μπρέντφορντ-Ίπσουϊτς Novasports Start σε περιγραφή του Μιχάλη

Κατσαφάδου

17:00 Premier League: Μάντσεστερ Σίτι-Σαουθάμπτον Novasports Premier League σε

περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

17:15 La Liga: Βαγεκάνο-Αλαβές Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

17:30 Stoiximan Super League – 9η αγωνιστική: Λεβαδειακός-Λαμία Novasports2 σε

περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη και ρεπορτάζ του Αποστόλη Νταλούκα

19:00 Matchday Live, Β’ μέρος Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

19:30 La Liga: Λας Πάλμας – Χιρόνα Novasports1 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

19:30 Bundesliga: Βέρντερ Βρέμης-Μπάγερ Λεβερκούζεν Novasports3 σε περιγραφή του

Νίκου Τζουάννη

19:30 Premier League: Έβερτον-Φούλαμ Novasports Premier League σε περιγραφή του

Γρηγόρη Παπαβασιλείου

19:45 Eredivisie – 10η αγωνιστική: Άιντχοφεν-Τσβόλε Novasports Start σε περιγραφή του

Μιχάλη Κατσαφάδου

20:00 Stoiximan Super League: Πανσερραϊκός-ΑΕΚ Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη

Πάγκου και ρεπορτάζ των Ευγένιου Δαδαλιάρα και Γιώργου Βασιλείου

21:45 Jupiler Pro League – 12η αγωνιστική: Σιντ Τρούιντεν-Βέστερλο Novasports2 σε

περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

22:00 La Liga: Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου

Πρίντεζη

22:15 Η Ώρα των πρωταθλητών Novasports Prime με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Χριστίνα

Κομίνη

Κυριακή 27 Οκτωβρίου

06:00 WTA 500 Toray Pan Pacific Open: Τελικός Novasports6 σε περιγραφή του Διονύση

Στρούμπου

11:00 WTA 250 Guangzhou Open: Τελικός Novasports6 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

13:15 Eredivisie: Ουτρέχτη-Φέγενορντ Novasports2 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

14:30 Bundesliga2: Μαγδεβούργο-Ανόβερο Novasports3 σε περιγραφή του Θωμά Ναλμπάντη

14:30 Jupiler Pro League: Κλαμπζ Μπριζ – Άντερλεχτ Novasports Start σε περιγραφή του

Σπύρου Δημολίτσα

15:00 La Liga: Λεγανές-Θέλτα Βίγκο Novasports1 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

16:00 Premier League: Τσέλσι-Νιουκάστλ Novasports2 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

16:00 Premier League: Κρίσταλ Πάλας-Τότεναμ Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου

Μπαϊρακτάρη

16:00 Premier League: Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Novasports Premier League σε

περιγραφή του Ηλία Βλάχου

16:30 Pre Game Show Asteras Aktor-Ολυμπιακός Novasports Prime με τον Γρηγόρη

Παπαβασιλείου

16:30 Bundesliga: Μπόχουμ-Μπάγερν Novasports4 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

17:00 Stoiximan Super League: Asteras Aktor-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του

Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ρεπορτάζ των Αποστόλη Νταλούκα και Βασίλη

Κωνσταντόπουλου

17:15 La Liga: Χετάφε-Βαλένθια Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

17:45 Eredivisie: Άγιαξ-Βίλεμ Novasports Start σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

18:30 Bundesliga: Ουνιόν Βερολίνου-Άιντραχτ Φρανκφούρτης Novasports3 σε περιγραφή του

Σπύρου Δημολίτσα

18:30 Premier League: Άρσεναλ-Λίβερπουλ Novasports Premier League σε περιγραφή του

Χρήστου Σωτηρακόπουλου

19:00 Η Ώρα των πρωταθλητών, Α’ μέρος Novasports Prime με τον Γιαννίκο Δούσκα και τη

Λίλα Κουντουριώτη

19:30 La Liga: Μπέτις-Ατλέτικο Μαδρίτης Novasports1 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

19:30 Jupiler Pro League: Γάνδη – Γκενκ Novasports2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

20:30 Bundesliga: Χαϊντενχάιμ-Χοφενχάιμ Novasports Start σε περιγραφή του Μιχάλη

Κατσαφάδου

21:00 Stoiximan Super League: ΠΑΟΚ-ΟΦΗ Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη

Πάγκου και ρεπορτάζ του Κωστή Μπότσαρη

22:00 La Liga: Ρεάλ Σοσιεδάδ-Οσασούνα Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

23:00 Η Ώρα των πρωταθλητών, Β’ μέρος Novasports Prime με τον Γιαννίκο Δούσκα και τη

Λίλα Κουντουριώτη

Δευτέρα 28 Οκτωβρίου

20:00 Monday Football Club Novasports Prime με τους Ντέμη Νικολαϊδη και Γιάννη Πάγκο

21:30 Premier League The Show Novasports Prime με τον Άγγελο Στυλιάδη

21:30 La Liga 2 – 12η αγωνιστική: Φερόλ-Τενερίφη Novasports Start

22:00 La Liga: Μαγιόρκα-Μπιλμπάο Novasports1

Aναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Cosmote Sport

Τρίτη 22 Οκτωβρίου

15.00 ATP 500 Βασιλεία, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT6HD

15.00 ATP 500 Βιέννη, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT7HD

15.00 Ελλάδα-Πολωνία, Socca Aegean Cup, Φάση Ομίλων COSMOTE SPORT9HD

17.00 ATP 500 Βασιλεία, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT6HD

18.00 Socca Aegean Cup, Τελικός 3ης Θέσης COSMOTE SPORT9HD

18.30 Εκπομπή «UEFA Champions League Show» COSMOTE SPORT1HD

19.00 Μανίσα-Περιστέρι, FIBA Basketball Champions League, 4η Αγωνιστική COSMOTE

SPORT4HD

19.00 ATP 500 Βασιλεία, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT6HD

19.00 Ολυμπιακός-Κορόνα Μπράσοβ, CEV Champions League βόλεϊ Ανδρών, 3ος

Προκριματικός Γύρος, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

19.30 Socca Aegean Cup, Τελικός COSMOTE SPORT9HD

19.45 Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» COSMOTE SPORT1HD

19.45 Μίλαν-Κλαμπ Μπριζ, UEFA Champions League, League Phase, 3η Αγωνιστική COSMOTE

SPORT2HD

19.45 Μονακό-Ερυθρός Αστέρας, UEFA Champions League, League Phase, 3η Αγωνιστική

COSMOTE SPORT3HD

21.30 Εκπομπή «Pick ‘n Roll» COSMOTE SPORT4HD

22.00 Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» COSMOTE SPORT1HD

22.00 Ρεάλ Μαδρίτης-Ντόρτμουντ, UEFA Champions League, League Phase, 3η Αγωνιστική

COSMOTE SPORT2HD

22.00 Άρσεναλ-Σαχτάρ Ντόνετσκ, UEFA Champions League, League Phase, 3η Αγωνιστική

COSMOTE SPORT3HD

22.00 Γιουβέντους-Στουτγκάρδη, UEFA Champions League, League Phase, 3η Αγωνιστική

COSMOTE SPORT5HD

22.00 Τζιρόνα-Σλόβαν Μπρατισλάβας, UEFA Champions League, League Phase, 3η Αγωνιστική

COSMOTE SPORT6HD

22.00 Παρί Σεν Ζερμέν-PSV Αϊντχόφεν, UEFA Champions League, League Phase, 3η Αγωνιστική

COSMOTE SPORT7HD

22.00 Στουρμ Γκρατς-Σπόρτινγκ Λισαβόνας, UEFA Champions League, League Phase, 3η

Αγωνιστική COSMOTE SPORT8HD

22.00 Άστον Βίλα-Μπολόνια, UEFA Champions League, League Phase, 3η Αγωνιστική COSMOTE

SPORT9HD

Τετάρτη 23 Οκτωβρίου

14.00 ΚΠΡ-Κόβεντρι, Sky Bet EFL Championship, 11η Αγωνιστική REC COSMOTE SPORT3HD

(22.10, 22:00)

15.00 ATP 500 Βασιλεία, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT6HD

15.00 ATP 500 Βιέννη, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT7HD

17.00 Ολυμπιακός-Κάλεβ Ταλίν, UEFA Youth League, 2ος Γύρος, 1η Αγωνιστική COSMOTE

SPORT3HD

17.00 ATP 500 Βασιλεία, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT6HD

17.30 Γαλατάσαραϊ-Έλφσμποργκ, UEFA Europa League, League Phase, 3η Αγωνιστική COSMOTE

SPORT2HD

17.30 Μπράγκα-Μπόντο Γκλιμτ, UEFA Europa League, League Phase, 3η Αγωνιστική COSMOTE

SPORT8HD

18.30 Εκπομπή «UEFA Champions League Show» COSMOTE SPORT1HD

19.00 ATP 500 Βασιλεία, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT6HD

19.30 Προμηθέας-Γαλατάσαραϊ, FIBA Basketball Champions League, 4η Αγωνιστική COSMOTE

SPORT5HD

19.45 Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» COSMOTE SPORT1HD

19.45 Αταλάντα-Σέλτικ, UEFA Champions League, League Phase, 3η Αγωνιστική COSMOTE

SPORT2HD

19.45 Μπρεστ-Λεβερκούζεν, UEFA Champions League, League Phase, 3η Αγωνιστική COSMOTE

SPORT3HD

21.00 ATP 500 Βασιλεία, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT6HD

22.00 Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» COSMOTE SPORT1HD

22.00 Μπαρτσελόνα-Μπάγερν Μονάχου, UEFA Champions League, League Phase, 3η

Αγωνιστική OSMOTE SPORT2HD

22.00 Λειψία-Λίβερπουλ, UEFA Champions League, League Phase, 3η Αγωνιστική COSMOTE

SPORT3HD

22.00 Μάντσεστερ Σίτι-Σπάρτα Πράγας, UEFA Champions League, League Phase, 3η Αγωνιστική

COSMOTE SPORT4HD

22.00 Μπενφίκα-Φέγενορντ, UEFA Champions League, League Phase, 3η Αγωνιστική COSMOTE

SPORT5HD

22.00 Ατλέτικο Μαδρίτης-Λιλ, UEFA Champions League, League Phase, 3η Αγωνιστική COSMOTE

SPORT7HD

22.00 Γιανγκ Μπόις-Ίντερ, UEFA Champions League, League Phase, 3η Αγωνιστική COSMOTE

SPORT8HD

22.00 Σάλτσμπουργκ-Ντινάμο Ζάγκρεμπ, UEFA Champions League, League Phase, 3η

Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD

Πέμπτη 24 Οκτωβρίου

00.05 Εκπομπή «UEFA Champions League Show» COSMOTE SPORT1HD

01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD

01.00 Κρουζέιρο-Λανούς, Copa Sudamericana, Ημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική COSMOTE

SPORT8HD

02.30 Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks, NBA Regular Season COSMOTE SPORT4HD

02.30 Miami Heat-Orlando Magic, NBA Regular Season (NBA TV) COSMOTE SPORT7HD

03.30 Μποταφόγκο-Πενιαρόλ, Copa Libertadores, Ημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική COSMOTE

SPORT9HD

05.00 Portland Trail Blazers-Golden State Warriors, NBA Regular Season (NBA TV) COSMOTE

SPORT7HD

13.00 ATP 500 Βιέννη, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT7HD

15.00 ATP 500 Βασιλεία, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT6HD

17.00 ATP 500 Βασιλεία, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT6HD

17.30 Μίντλεσμπρο-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, Sky Bet EFL Championship, 11η Αγωνιστική REC

COSMOTE SPORT3HD (23.10, 22:00)

17.30 FIM Women's Circuit Racing World Championship Ισπανία, 1ος Αγώνας REC COSMOTE

SPORT5HD (19.10, 12:40)

18.00 Εκπομπή «European Football Show» COSMOTE SPORT2HD

18.30 FIM Women's Circuit Racing World Championship Ισπανία, 2ος Αγώνας REC COSMOTE

SPORT5HD (20.10, 12:40)

19.00 ATP 500 Βασιλεία, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT6HD

19.45 Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» COSMOTE SPORT1HD

19.45 Εκπομπή «European Football Show Greek Edition» COSMOTE SPORT2HD

19.45 ΠΑΟΚ-Βικτόρια Πλζεν, UEFA Europa League, League Phase, 3η Αγωνιστική COSMOTE

SPORT4HD

19.45 Παναθηναϊκός-Τσέλσι, UEFA Conference League, League Phase, 2η Αγωνιστική COSMOTE

SPORT5HD

19.45 Σεντ Γκάλεν-Φιορεντίνα, UEFA Conference League, League Phase, 2η Αγωνιστική

COSMOTE SPORT7HD

19.45 Ρόμα-Ντινάμο Κιέβου, UEFA Europa League, League Phase, 3η Αγωνιστική COSMOTE

SPORT8HD

19.45 Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Ρίγα, UEFA Europa League, League Phase, 3η Αγωνιστική

COSMOTE PSORT9HD

21.00 ATP 500 Βασιλεία, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT6HD

22.00 Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» COSMOTE SPORT1HD

22.00 Εκπομπή «European Football Show Greek Edition» COSMOTE SPORT2HD

22.00 Μάλμε-Ολυμπιακός, UEFA Europa League, League Phase, 3η Αγωνιστική COSMOTE

SPORT3HD

22.00 Μπιλμπάο-Σλάβια Πράγας, UEFA Europa League, League Phase, 3η Αγωνιστική COSMOTE

SPORT4HD

22.00 Ρέιντζερς-Στεάουα Βουκουρεστίου, UEFA Europa League, League Phase, 3η Αγωνιστική

COSMOTE SPORT5HD

22.00 Φενέρμπαχτσε-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, UEFA Europa League, League Phase, 3η

Αγωνιστική COSMOTE SPORT7HD

22.00 Πόρτο-Χόφενχαϊμ, UEFA Europa League, League Phase, 3η Αγωνιστική COSMOTE

SPORT8HD

22.00 Τότεναμ-Άλκμααρ, UEFA Europa League, League Phase, 3η Αγωνιστική COSMOTE

SPORT9HD

Παρασκευή 25 Οκτωβρίου

00.05 Εκπομπή «European Football Show» COSMOTE SPORT2HD

01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD

02.30 Dallas Mavericks-San Antonio Spurs, NBA Regular Season COSMOTE SPORT4HD

03.15 Los Angeles Rams-Minnesota Vikings, NFL Regular Season, 8η Αγωνιστική COSMOTE

SPORT9HD

03.30 Κορίνθιανς-Ρασίνγκ Κλουμπ, Copa Sudamericana, Ημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική

COSMOTE SPORT8HD

04.55 Moto3 PT Grand Prix of Thailand, Ελεύθερες Δοκιμές COSMOTE SPORT5HD

05.00 Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves, NBA Regular Season (NBA TV) COSMOTE

SPORT7HD

05.45 Moto2 PT Grand Prix of Thailand, Ελεύθερες Δοκιμές COSMOTE SPORT5HD

06.40 MotoGP PT Grand Prix of Thailand, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές COSMOTE SPORT5HD

09.10 Moto3 PT Grand Prix of Thailand, 1ες Δοκιμές COSMOTE SPORT5HD

10.00 Moto2 PT Grand Prix of Thailand, 1ες Δοκιμές COSMOTE SPORT5HD

10.55 MotoGP PT Grand Prix of Thailand, Δοκιμές COSMOTE SPORT5HD

13.00 Ελσίνκι-Ντιναμό Μινσκ, UEFA Conference League, League Phase, 2η Αγωνιστική REC

COSMOTE SPORT2HD (24.10, 22:00)

13.00 Τζουργκάρντεν-Βιτόρια Γκιμαράες, UEFA Conference League, League Phase, 2η

Αγωνιστική REC COSMOTE SPORT3HD (24.10, 19:45)

15.00 Μπέτις-Κοπεγχάγη, UEFA Conference League, League Phase, 2η Αγωνιστική REC

COSMOTE SPORT2HD (24.10, 22:00)

15.00 Καραμπάγκ-Άγιαξ, UEFA Europa League, League Phase, 3η Αγωνιστική REC COSMOTE

SPORT3HD (24.10, 19:45)

15.00 ATP 500 Βασιλεία, Προημιτελικός COSMOTE SPORT6HD

15.00 ATP 500 Βιέννη, Προημιτελικός COSMOTE SPORT7HD

15.00 Premier Padel Tour Νέα Γκίζα, Ημιτελικός Γυναικών COSMOTE SPORT8HD

17.00 Χαρτς-Ομόνοια, UEFA Conference League, League Phase, 2η Αγωνιστική REC COSMOTE

SPORT3HD (24.10, 19:45)

17.00 ATP 500 Βασιλεία, Προημιτελικός COSMOTE SPORT6HD

17.00 ATP 500 Βιέννη, Προημιτελικός COSMOTE SPORT7HD

17.00 Premier Padel Tour Νέα Γκίζα, Ημιτελικός Ανδρών COSMOTE SPORT8HD

18.05 Αλ Κολόοντ-Αλ Νασρ, Roshn Saudi League, 8η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD

19.00 ATP 500 Βασιλεία, Προημιτελικός COSMOTE SPORT6HD

19.00 ATP 500 Βιέννη, Προημιτελικός COSMOTE SPORT7HD

19.30 Ουντινέζε-Κάλιαρι, Serie A, 9η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

21.00 Αλ Αχλί-Αλ Οκχντούντ, Roshn Saudi League, 8η Αγωνιστική COSMOTE SPORT5HD

21.00 ATP 500 Βασιλεία, Προημιτελικός COSMOTE SPORT6HD

21.00 ATP 500 Βιέννη, Προημιτελικός COSMOTE SPORT7HD

21.00 Ερλάνγκεν-Κίελο, DAIKIN Handball Bundesliga, 8η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD

21.45 Τορίνο-Κόμο, Serie A, 9η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD

22.00 Πόρτσμουθ-Σέφιλντ Γουένσντεϊ, Sky Bet EFL Championship, 12η Αγωνιστική COSMOTE

SPORT3HD

22.30 Εκπομπή «Game R1» COSMOTE SPORT1HD

22.45 Σάντα Κλάρα-Ζιλ Βισέντε, Liga Portugal Betclic, 9η Αγωνιστική COSMOTE SPORT8HD

23.00 World Series of Poker 2023 Main Event Επ.01 COSMOTE SPORT1HD

23.50 World Series of Poker 2023 Main Event Επ.02 COSMOTE SPORT1HD

Σάββατο 26 Οκτωβρίου

01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD

02.00 NBA 360 COSMOTE SPORT4HD

03.00 Houston Rockets-Memphis Grizzlies, NBA Regular Season (NBA TV) COSMOTE SPORT7HD

04.35 Moto3 PT Grand Prix of Thailand, 2ες Δοκιμές COSMOTE SPORT5HD

05.00 Los Angeles Lakers-Phoenix Suns, NBA Regular Season COSMOTE SPORT8HD

05.20 Moto2 PT Grand Prix of Thailand, 2ες Δοκιμές COSMOTE SPORT5HD

05.30 NBA TV COSMOTE SPORT7HD

06.05 MotoGP PT Grand Prix of Thailand, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές COSMOTE SPORT5HD

06.45 MotoGP PT Grand Prix of Thailand, Κατατακτήριες Δοκιμές COSMOTE SPORT5HD

08.45 Moto3 PT Grand Prix of Thailand, Κατατακτήριες Δοκιμές COSMOTE SPORT5HD

09.40 Moto2 PT Grand Prix of Thailand, Κατατακτήριες Δοκιμές COSMOTE SPORT5HD

10.45 MotoGP PT Grand Prix of Thailand, Tissot Sprint COSMOTE SPORT5HD

14.30 Κόβεντρι-Λούτον, Sky Bet EFL Championship, 12η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

15.30 Πετκίμ-Αναντολού Εφές, Turkish Basketball Super League, 4η Αγωνιστική COSMOTE

SPORT9HD

16.00 Νάπολι-Λέτσε, Serie A, 9η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD

16.00 ATP 500 Βασιλεία, 1ος Ημιτελικός COSMOTE SPORT6HD

16.00 ATP 500 Βιέννη, 1ος Ημιτελικός COSMOTE SPORT7HD

16.30 Εκπομπή «Pregame Παναιτωλικός-Βόλος ΝΠΣ» COSMOTE SPORT1HD

16.30 Premier Padel Tour Νέα Γκίζα, Τελικός Γυναικών COSMOTE SPORT8HD

17.00 Παναιτωλικός-Βόλος ΝΠΣ, Stoiximan Super League, 9η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HD

17.00 Ντέρμπι-Χαλ, Sky Bet EFL Championship, 12η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

18.00 ATP 500 Βασιλεία, 2ος Ημιτελικός COSMOTE SPORT6HD

18.00 ATP 500 Βιέννη, 2ος Ημιτελικός COSMOTE SPORT7HD

18.30 Premier Padel Tour Νέα Γκίζα, Τελικός Ανδρών COSMOTE SPORT8HD

19.00 Μπολόνια-Μίλαν, Serie A, 9η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD

19.30 Αμπερντίν-Νταντί Γιουνάιτεντ, William Hill Scottish Premiership, 9η Αγωνιστική COSMOTE

SPORT1HD

20.00 Κρεμόνα-Βίρτους Μπολόνια, Lega Basket Serie A, 5η Αγωνιστική COSMOTE SPORT4HD

21.00 Αλ Χιλάλ-Αλ Τααβούν, Roshn Saudi League, 8η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

21.00 UFC 308: Ilia Topuria-Max Holloway, ΗΑΕ, Άμπου Ντάμπι COSMOTE SPORT9HD

21.30 Αρμάνι Μιλάνο-Νάπολι, Lega Basket Serie A, 5η Αγωνιστική COSMOTE SPORT8HD

21.45 Αταλάντα-Ελλάς Βερόνα, Serie A, 9η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD

22.30 Φαμαλικάο-Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Liga Portugal Betclic, 9η Αγωνιστική COSMOTE

SPORT1HD

Κυριακή 27 Οκτωβρίου

00.00 Denver Nuggets-Los Angeles Clippers, NBA Regular Season COSMOTE SPORT4HD

01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD

03.30 San Antonio Spurs-Houston Rockets, NBA Regular Season (NBA TV) COSMOTE SPORT7HD

05.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD

05.35 MotoGP PT Grand Prix of Thailand, Warm Up COSMOTE SPORT5HD

06.45 Moto3 PT Grand Prix of Thailand, Αγώνας COSMOTE SPORT5HD

08.00 Moto2 PT Grand Prix of Thailand, Αγώνας COSMOTE SPORT5HD

09.30 MotoGP PT Grand Prix of Thailand, Αγώνας COSMOTE SPORT5HD

11.00 ITF World Tour Nana Beach Hotel, Τελικός Μονού Γυναικών COSMOTE SPORT8HD

13.00 ITF World Tour Nana Beach Hotel, Τελικός Διπλού Γυναικών COSMOTE SPORT8HD

13.30 Πάρμα-Έμπολι, Serie A, 9η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD

13.30 Ρεάλ Μαδρίτης-Μανρέσα, ACB Liga Endesa, 5η Αγωνιστική COSMOTE SPORT4HD

14.00 Χιμπέρνιαν-Χαρτς, William Hill Scottish Premiership, 9η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

14.30 Νταρουσάφακα-Φενέρμπαχτσε, Turkish Basketball Super League, 4η Αγωνιστική

COSMOTE SPORT5HD

15.00 ATP 500 Βιέννη, Τελικός COSMOTE SPORT7HD

16.00 Εκπομπή «Sportshow» COSMOTE SPORT1HD

16.00 Λάτσιο-Τζένοα, Serie A, 9η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD

16.00 Μόντσα-Βενέτσια, Serie A, 9η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD

16.30 ATP 500 Βασιλεία, Τελικός COSMOTE SPORT6HD

17.00 Athens Kallithea FC-Ατρόμητος, Stoiximan Super League, 9η Αγωνιστική COSMOTE

SPORT1HD

17.00 Μάδεργουελ-Σέλτικ, William Hill Scottish Premiership, 9η Αγωνιστική COSMOTE

SPORT3HD

17.00 Νόριτς-Μίντλεσμπρο, Sky Bet EFL Championship, 12η Αγωνιστική COSMOTE SPORT5HD

17.30 Μπράγκα-Φαρένσε, Liga Portugal Betclic, 9η Αγωνιστική COSMOTE SPORT8HD

19.00 Ίντερ-Γιουβέντους, Serie A, 9η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD

19.00 NFL Regular Season, 8η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD

19.05 Εκπομπή «Sportshow» COSMOTE SPORT1HD

19.30 Μάλαγα-Μπαρτσελόνα, ACB Liga Endesa, 5η Αγωνιστική COSMOTE SPORT5HD

20.00 Μπενφίκα-Ρίο Άβε, Liga Portugal Betclic, 9η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

20.30 Παναθηναϊκός-Άρης, Stoiximan Super League, 9η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HD

21.30 Indiana Pacers-Philadelphia 76ers, NBA Regular Season COSMOTE SPORT8HD

21.45 Φιορεντίνα-Ρόμα, Serie A, 9η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD

22.25 NFL Regular Season, 8η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD

22.45 Εκπομπή «Sportshow» COSMOTE SPORT1HD

Δευτέρα 28 Οκτωβρίου

00.00 Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks, NBA Regular Season COSMOTE SPORT4HD

01.00 Oklahoma City Thunder-Atlanta Hawks, NBA Regular Season (NBA TV) COSMOTE

SPORT7HD

02.20 San Francisco 49ers-Dallas Cowboys, NFL Regular Season, 8η Αγωνιστική COSMOTE

SPORT9HD

03.30 NBA TV COSMOTE SPORT7HD

12.00 ATP Masters 1000 Παρίσι, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT6HD

19.00 Εκπομπή «Topspin» COSMOTE SPORT6HD

20.00 ΑΠΟΕΛ-Ανόρθωση, Cyprus League by Stoiximan, 8η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

20.30 ATP Masters 1000 Παρίσι, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT6HD

21.00 Εκπομπή «Grand Prix» COSMOTE SPORT5HD

21.30 Ballon d' Or: Τελετή Απονομής 2024 COSMOTE SPORT1HD

22.00 Μπλάκπουλ-Γουίγκαν, Sky Bet EFL League One, 14η Αγωνιστική COSMOTE SPORT7HD

22.15 Άβες-Πόρτο, Liga Portugal Betclic, 9η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD

23.00 World Series of Poker 2023 Main Event Επ.03 COSMOTE SPORT1HD

23.50 World Series of Poker 2023 Bracelet Επ. 01 COSMOTE SPORT1HD