Στο στόχαστρο σπουδαίων ευρωπαϊκών ομάδων βρίσκεται ο 17χρονος Αντρίγια Μαξίμοβιτς του Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος πρόσφατα έκανε το ντεμπούτο του με την εθνική Σερβίας.

«Μέσι της Σερβίας», έτσι αποκαλούν τον 17χρονο Αντρίγια Μαξίμοβιτς στη Σερβία και ο... μικρός έχει ήδη μπει στο μάτι μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ, Γιουβέντους και Ντόρτμουντ, η μία μετά την άλλη εξετάζουν την περίπτωση του 17χρονου επιθετικού μέσου του Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος μάλιστα φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα με το εθνόσημο το περασμένο Σάββατο (12/10), στη νίκη της Σερβίας επί της Ελβετίας για το Nations League με 2-0.

Αγωνίζεται από το καλοκαίρι στην ανδρική ομάδα του Ερυθρού Αστέρα και ήδη μετράει τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ σε έντεκα ματς, έχοντας... ταξιδέψει στα «αστέρια» απέναντι στην Ίντερ για το Champions League.

🚨⚫️🟡 Excl | Borussia Dortmund is interested in signing Serbian supertalent Andrija #Maksimovic next summer ✔️



