Η ECA στην Αθήνα με λάμψη ποδοσφαιρικών αστέρων!

Η European Club Association (ECA) πραγματοποιεί τη Γενική Συνέλευσή της στην Αθήνα, με αρκετές προσωπικότητες από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο να δίνουν το «παρών»!

Για ένα τριήμερο, το κέντρο της Αθήνας μετατράπηκε σε ποδοσφαιρικό πόλο έλξης! Από τον Νασέρ Αλ Κελαϊφί μέχρι τον Τιερί Ανρί κι από τον Μανουέλ Ρούι Κόστα μέχρι τον Ρομπέρτο Ροσέτι, η ECA μετέτρεψε την Αθήνα στο κέντρο των συζητήσεων για το παρόν και το μέλλον του ποδοσφαίρου.

Συνάντηση κορυφής στην Αθήνα!



Τιερί Ανρί και Τζιόρτζιο Κιελίνι σε εγκάρδιο αναγκαλισμό, στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης της ECA στην Αθήνα pic.twitter.com/7EXCClgyHp October 9, 2024

Τι είναι η ECA

Η European Club Association (ECA) αυτοσυστήνεται ως η καρδιά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Είναι επίσημα αναγνωρισμένη από την UEFA και τη FIFA ως το μοναδικό ανεξάρτητο σώμα για τους ευρωπαϊκούς επαγγελματικούς συλλόγους, με περισσότερα 700 μέλη. Στόχος της ECA είναι να δώσει φωνή σε όλες τις ομάδες και να αναδείξει τα ζητήματα που χρίζουν βελτίωσης.

Πρόεδρος του συμβουλίου είναι ο Νασέρ Αλ Κελαϊφί της Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ τα υπόλοιπα 38 μέλη προέρχονται από κλαμπς σε όλη την Ευρώπη. Ανάμεσά τους είναι ο CEO της Μπάγερν, Ζαν Κριστιάν Ντρέσεν, ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε Αλί Κοτς, ο πρόεδρος της Ρόμα Νταν Φρίντκιν και ο CEO της Ατλέτικο Μαδρίτης Μιγκέλ Άνχελ Χιλ Μαρίν.

Η ECA ιδρύθηκε το 2008 και τον Ιούλιο του 2023 πραγματοποίησε μια μεγάλη διεύρυνση: Από τα 266 μέλη ξεπέρασε τα 700. Το 2023 ανανέωσε το μνημόνιο συνεργασίας με τη FIFA και την UEFA, το οποίο εξασφαλίζει ότι οι σύλλογοι θα διατηρήσουν τον κεντρικό τους ρόλο σε ζητήματα λήψης αποφάσεων που αφορούν τις διοργανώσεις, καθώς και στα εμπορικά θέματα.

Η πρώτη μέρα στην Αθήνα

Επί της ουσίας, η ECA ξεκίνησε τις διεργασίες στο Grand Hayatt το απόγευμα της Τρίτης, συγκαλώντας εκπροσώπους από όλους τους ελληνικούς συλλόγους και παρουσιάζοντάς τους κάποια δεδομένα σχετικά με το ποδόσφαιρο. Νωρίτερα, είχε πραγματοποιηθεί η κοινωνική δράση σε συνεργασία με την Eleven Campaign και τον Δεσμό.

Την Τετάρτη, η συνέλευση ξεκίνησε με… καθαρό ποδόσφαιρο. Ο συγγραφέας και αναλυτής Σάιμον Κούπερ πήρε θέση στο βήμα και ξεκίνησε να δείχνει κάποια πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά. Ανέδειξε την «ατυχία» των Λεβαντόφσκι και Μπενζεμά, που έπεσαν στην εποχή του Μέσι και του Κριστιάνο καθώς θα μπορούσαν να μείνουν στην ιστορία, ενώ έδειξε μέσω δεδομένων τα πεπραγμένα των Μπαπέ και Χάαλαντ, που όμως είναι πολύ πιο κάτω από τον Βραζιλιάνο Ρονάλντο στην ηλικία τους.

Έπειτα, μίλησε για το πώς η Αργεντινή του Μέσι έσπασε την ευρωπαϊκή κυριαρχία στα Παγκόσμια Κύπελλα ως φιναλίστ το 2014 και κάτοχος το 2022, τονίζοντας πως όταν ο Λιονέλ αποσυρθεί, πιθανότατα οι Ευρωπαίοι θα επιστρέψουν. Μίλησε για την Παρί, και πώς η πόλη της, το Παρίσι και τα προάστιά του, παράγουν πλέον το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ταλέντο από οπουδήποτε αλλού, με το Μπουένος Άιρες να έρχεται δεύτερο και τη Μαδρίτη τρίτη. Το έκανε μετρώντας ποδοσφαιριστές του Champions League που κατάγονται από την εκάστοτε πόλη. Στάθηκε επίσης και στη δημιουργία προπονητών στην Πόλη του Φωτός και στις κοινωνικές-οικονομικές συνθήκες που βοηθούν αυτή τη συνθήκη.

Περνώντας στους προπονητές, έδειξε τους αριθμούς του Κλοπ και εξήγησε το πώς η δική του Λίβερπουλ εξελίχθηκε στη δεύτερη καλύτερη all time ομάδα της Αγγλίας, αναλύοντας βαθμούς, σουτ, xgoals, διαφορά σουτ και τερμάτων, καθώς και τα γκολ. Όπως υποστήριξε, η Σίτι του Γκουαρδιόλα και η Λίβερπουλ του Κλοπ ήταν καλύτερες από κάθε άλλη ομάδα, διαχρονικά. Ο Κούπερ έδειξε τη συνάρτηση απόδοσης-μισθών των παικτών από το 2011 μέχρι το 2020 και έπειτα έβγαλε τη λίστα των προπονητών με τους περισσότερους βαθμούς σε σχέση με αυτούς που θα περιμέναμε ότι θα κατακτούσαν βάσει των μισθών στις ομάδες. Ο Αρτέτα (+13.9 πόντοι) ο Ντε Τσέρμπι (+13.2) και ο Κλοπ (+12.1) ξεχωρίζουν.

Η κυριαρχία συγκεκριμένων ομάδων, όπως η Σίτι στην Αγγλία, φαίνεται ότι ισχύει στις περισσότερες χώρες. Αναρωτήθηκε αν αυτό πρέπει να μας ανησυχεί. Έδειξε όμως ότι η προσέλευση στα γήπεδα ανεβαίνει. Υπολογίζεται ότι 109 εκατομμύρια φίλαθλοι παρακολούθησαν το 2022/23 τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, καταγράφοντας αύξηση 4%. Το συμπέρασμά του λοιπόν ήταν ότι φίλαθλοι δεν απαιτούν «ισότητα» ανάμεσα στις ομάδες στα πρωταθλήματα, πηγαίνουν για να υποστηρίξουν την ομάδα τους ακόμα κι αν καταλαβαίνουν ότι άλλος θα πάρει τον τίτλο και είναι ανώτερος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Γερμανία, που η προσέλευση δεν επηρεάστηκε από την κυριαρχία της Μπάγερν. Σ’ αυτό φυσικά παίζει ρόλο και η βελτίωση των συνθηκών και των εγκαταστάσεων. Ομάδες όπως η Νούκαστλ, η Γουέστ Χαμ, η Σάλκε και η Γκλάντμπαχ έχουν εξαιρετικές προσελεύσεις παρότι δεν κατακτούν τίτλους.

Ο Κούπερ υποστήριξε ότι τα υπέρογκα ποσά που δαπανώνται, με αφορμή και την απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου για τους κανόνες της FIFA, ενώ υπογράμμισε τη διαφορά των ποδοσφαιρικών συλλόγων σε σύγκριση με άλλα businesses: Ακόμα κι αν χρεοκοπήσουν δεν εξαφανίζονται. Το ποδόσφαιρο δεν θα πεθάνει. Κατέληξε ότι τα περισσότερα κλαμπ δεν χρειάζονται τρόπαια για να έχουν τον κόσμο τους. «Αν είσαι μικρό κλαμπ μην παριστάνεις το μεγάλο. Το να είσαι μικρό κλαμπ είναι υπέροχο!», είπε χαρακτηριστικά, κερδίζοντας το χειροκρότημα.

Τα βραβεία της ECA

Μετά την παρουσίαση του Σάιμον Κούπερ, ακολούθησε η τελετή της απονομής των ετήσιων βραβείων της ECA. Το πρώτο ήταν το βραβείο «Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε», για το Management Excellence. Νικήτρια ήταν η Μπόχουμ για την πρωτοβουλία του advising board of the future της προσέγγισης νεαρών φίλων της ομάδας . Το βραβείο παρέδωσε ο ίδιος ο Κελαϊφί.

Το επόμενο βραβείο ήταν αυτό της εμπορικής ανάπτυξης, το οποίο κατέκτησε η Τότεναμ για την εμπειρία του F1 carting, ως απόρροια της συνεργασίας της με τη Formula 1.

Το Football Development award κατέληξε στην Μπάγερν για το πρόγραμμα ανάπτυξης ποδοσφαίρου γυναικών και την ολιστική του προσέγγιση, ακόμα και μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής καριέρας των γυναικών που περνούν μέσα από το πρόγραμμα.

Το Visiting Supporters Award πήγε στη Σπάρτα Πράγας για την εκτός έδρας εμπειρία στην Ευρώπη για όλους, αρτιμελής και ΑμεΑ, ενώ το Sustainable Governance κατέκτησε η Λίβερπουλ για το πρόγραμμα the Red Way.

Η ΑΪΚ Στοκχόλμης πήρε το βραβείο Social Impact για το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα και η Βόλφσμπουργκ το Environmental Sustainability Award για την πρωτοβουλία φιλτραρίσματος μικροπλαστικών που έχει ενσωματώσει στη λειτουργία της.

Οι ποδοσφαιριστές ξεπερνούν της ομάδες

Σειρά στις παρουσιάσεις πήρε η Ανίτα Έλμπερς από το Harvard Business School, η οποία έχει φιλοξενήσει στο αμφιθέατρό της τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον! Η ομιλία της είχε τίτλο «Leadership in Modern Sport” και ξεκαθάρισε από την αρχή ότι θα μιλήσει περισσότερο για άλλα πράγματα και όχι για το ποδόσφαιρο. Η αρχική της διαφάνεια με το logo του Netflix, της Disney, τον ΛεΜπρον και την Μπιγιονσέ ξένισε αρκετούς, αλλά στη συνέχεια οι τελείες ενώθηκαν.

Η Έλμπερς μίλησε για την blockbuster strategy που κυνηγάνε πλέον οι παραγωγοί περιεχομένου και στον αθλητισμό, δηλαδή την τάση να ξοδεύουν τεράστια ποσά για λίγους τίτλους. Μίλησε για την τεράστια επένδυση που γίνεται στις live παραγωγές και κυρίως στα sports, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, ενώ παρουσίασε το παράδειγμα του NFL, το οποίο έχει μεγιστοποιήσει τα έσοδά του, παρέχοντας άδεια αξιοποίησης του περιεχομένου του σε πολλές διαφορετικές πλατφόρμες. Έπειτα, αναφέρθηκε στον τρόπο που τα αθλητικά αστέρια εκτοξεύουν το μάρκετινγκ, τονίζοντας πως οι έξυπνοι superstars αναζητούν share of the value για τα πρότζεκτ.

Η άνοδος της ψηφιακής τεχνολογίας έχει εκτοξεύσει τους followers των εν λόγω αστέρων, οι οποίοι φτάνουν στο σημείο να ξεπερνούν και τις ίδιες τις ομάδες τους. Παράλληλα, τους προσφέρει άμεση αλληλεπίδραση, ακόμα και συνδιαλλαγή, με τους καταναλωτές. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε ξεχωριστή θέση στην παρουσίασή της, όταν μίλησε στα supermax συμβόλαια και στις superteams που γίνονται, αρκετές φορές, κατόπιν πίεσης των ίδιων των αθλητών.

Αποτέλεσμα; Τα brands των αθλητών γίνονται ουσιαστικά τεράστιες επιχειρήσεις, καταφέρνουν συνεργασίες απευθείας με μεγάλες εταιρείες, γίνονται οι ίδιοι επενδυτές και εν τέλει business moguls, κυριαρχούν δηλαδή σε συγκεκριμένους τομείς. Η Beyonce και ο ΛεΜπρόν είναι δύο τέτοια παραδείγματα από το παγκόσμιο star system. Η πρόκληση λοιπόν που παρουσιάζεται είναι πώς μπορεί κάποιος να γίνεται πραγματικός συνεργάτης με τους σταρ, που στην ουσία αλλάζουν το παιχνίδι. Εδώ αναφέρθηκε ξανά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ως παράδειγμα αθλητή που βοηθάει να ξεπεραστούν τα όρια των μικρών αγορών, όπως το Μιλγουόκι.

Οι σούπερ σταρ

Το φινάλε της ημέρας άνηκε στην ομάδα του CBS Sports Golazo Show και ήταν κλειστό για τα Media. Η Κέιτι Σκοτ, μαζί με τους Τιερί Ανρί, Τζέιμι Κάραγκερ και Μάικα Ρίτσαρντς ανέβηκε στη σκηνή και έδωσε… σόου. Οι πρώην ποδοσφαιριστές μίλησαν με πολύ θετικά λόγια για το νέο φορμάτ του Champions League και έπειτα έπαιξαν ένα παιχνίδι, προσπαθώντας να βρουν τη χώρα προέλευσης κάθε ομάδας από το σήμα της. Ανάμεσά τους ήταν και η μέχρι πρότινος άγνωστη στην Ελλάδα Νόα, η οποία απέκλεισε το καλοκαίρι την ΑΕΚ. Στη συνέχεια, ο Κάραγκερ μίλησε στο Gazzetta.

Οι τρεις τους, πάντως, δεν ήταν οι μοναδικοί legends του παγκόσμιου ποδοσφαίρου που βρέθηκαν στην Αθήνα. Είδαμε τον Μανουέλ Ρούι Κόστα, ο οποίος έκανε σχόλιο στο Gazzetta για τον Βαγγέλη Παυλίδη, τον Πάτρικ Κλάιφερτ, τον Γκάιθκα Μενδιέτα, τον Τζίμι Φλόιντ Χασελμπάινκ, τον Ερίκ Αμπιντάλ, τον Τζιόρτζιο Κιελίνι, τον Στέλιο Γιαννακόπουλο, καθώς και αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη μεγάλων ευρωπαϊκών κλαμπ.

Η συνέλευση θα συνεχιστεί την Πέμπτη και το Gazzetta θα είναι εκεί.