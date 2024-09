Αυτοί είναι οι νικητές του βραβείου Player of the Season της Sofascore

Η Sofascore ανακοίνωσε τους κορυφαίους της σεζόν 2023/24, με βάση το δικό της σύστημα αξιολόγησης.

Η αθλητική πλατφόρμα με ζωντανά αποτελέσματα και στατιστικά στοιχεία, Sofascore, ανακοίνωσε τη λίστα των νικητών του βραβείου Player of the Season, για τη σεζόν 2023/2024. Με βάση το παγκοσμίως αναγνωρισμένο σύστημα αξιολόγησης Sofascore, αυτά τα βραβεία γιορτάζουν όχι μόνο στιγμές λαμπρότητας, αλλά και την επιμονή και τη σταθερή αριστεία που επιδεικνύεται σε μια ολόκληρη σεζόν. Μεταξύ των αποδέκτων αυτού του διακεκριμένου βραβείου είναι οι Kylian Mbappé (Ligue 1), Jude Bellingham (La Liga), Rodri (Premier League), Ewa Pajor (Frauen-Bundesliga), Harry Kane (Bundesliga), Caroline Graham Hansen (Liga F) και Khadija Shaw (Women’s Super League). Σε συνδυασμό με τις αγορές των οποίων η σεζόν θα τελειώσει τον Δεκέμβριο, το βραβείο θα αναγνωρίσει τους κορυφαίους παίκτες σε 50 πρωταθλήματα παγκοσμίως.

Ένα Τρόπαιο με συμβολική κληρονομιά

Τα φετινά τρόπαια Player of the Season αποκτούν ένα επιπλέον επίπεδο σημασίας. Μέσω της εκστρατείας Field of Dreams, η Sofascore συνεργάστηκε με τον θρύλο του ποδοσφαίρου της Βραζιλίας Zico για την ανακαίνιση ενός γηπέδου ποδοσφαίρου στην ακαδημία του στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Με μοναδικό τρόπο, κάθε τρόπαιο περιέχει κομμάτια του ανανεωμένου γηπέδου ποδοσφαίρου από την Ακαδημία του Zico, συμβολίζοντας τη σύνδεση ανάμεσα στις ρίζες ενός παίκτη και την άνοδό του στο μεγαλείο.

Ο Zico, μιλώντας για τη συνεργασία, δήλωσε ότι «Το ποδόσφαιρο είναι κάτι παραπάνω από ένα παιχνίδι, είναι ένα ταξίδι που τροφοδοτείται από όνειρα και βασίζεται στην καθημερινή παρουσία. Το βραβείο Player of the Season από την Sofascore αντιπροσωπεύει την προσπάθεια που καταβάλλει κάθε παίκτης για να πετύχει τους στόχους του. Είμαι περήφανοςπου συνεργάζομαι με την Sofascore για την ανακαίνιση ενός γηπέδου στην ακαδημία μου, όπου η επόμενη γενιά αστέρων του ποδοσφαίρου θα ξεκινήσει το ταξίδι τους».

Η εκστρατεία Field of Dreams

Στο επίκεντρο της εκστρατείας βρίσκεται η πεποίθηση ότι το ποδόσφαιρο δεν ορίζεται από μια στιγμή λάμψης, αλλά από τη συνεπή σκληρή δουλειά και αφοσίωση που απαιτείται για την επίτευξη της αριστείας. Το βραβείο Player of the Season που πλέον καλύπτει 50 πρωταθλήματα σε όλο τον κόσμο, έχει σχεδιαστεί για να αναγνωρίσει τους παίκτες που αποτελούν παράδειγμα μεγαλείου σε μια ολόκληρη σεζόν. Κάθε ένας από αυτούς τους παίκτες έχει επιδείξει μια αμείλικτη δέσμευση για την αριστεία, κάνοντας τις συστηματικές προσπάθειές τους να ξεχωρίζουν στα αντίστοιχα πρωταθλήματα.

Ο Branimir Karačić, Γενικός Διευθυντής Μάρκετινγκ της Sofascore, μοιράστηκε τις σκέψεις του για το βαθύτερο νόημα του βραβείου, «Η ιδέα του The Field of Dreams δεν είναι μόνο για να τιμήσουμε τα σημερινά αστέρια, αλλά και για να θυμίσουμε σε κάθε παίκτη από πού ξεκίνησε το ταξίδι του. Κάθε νικητής, είτε στη Βραζιλία είτε σε ολόκληρο τον κόσμο, θα κρατήσει ένα κομμάτι αυτού του κοινοτικού έργου στα χέρια του. Είναι μια αναγνώριση της σκληρής εργασίας τους και ένας φόρος τιμής στην υποστήριξη που έλαβαν κατά τη διάρκεια της πορείας τους».

Κοιτάζοντας το μέλλον

Η εκστρατεία Field of Dreams σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην αποστολή της Sofascore να αναδείξει τη δύναμη της αποφασιστικότητας στο ποδόσφαιρο, ενώ παράλληλα να ανταποδώσει στις κοινότητες που τροφοδοτούν το άθλημα. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως η ανακαίνιση του γήπεδου και το βραβείο Player of the Season, η Sofascore και ο Zico συνεργάζονται για να διασφαλίσουν ότι η επόμενη γενιά ποδοσφαιριστών θα έχει την ευκαιρία να κυνηγήσει τα όνειρά της εντός και εκτός γηπέδου.

Εδώ είναι η πλήρης λίστα:

Marco Grüll (AUT Bundesliga) – 7.58

Rodri (ENG Premier League) – 8.01

Khadija Shaw (ENG Women's Super League) – 7.91

Crysencio Summerville (ENG Championship) – 7.79

Kylian Mbappé (FRA Ligue 1) – 7.89

Sakina Karchaoui (FRA Division 1 Féminine) – 7.97

Gauthier Hein (FRA Ligue 2) – 7.65

Harry Kane (GER Bundesliga) – 7.76

Ewa Pajor (GER Frauen-Bundesliga) – 7.84

Fotis Ioannidis (GRE Stoiximan Super League) – 7.54

Hakan Çalhanoğlu (ITA Serie A) – 7.68

Manuela Giugliano (ITA Serie A Femminile) – 7.86

Salvatore Esposito (ITA Serie B) – 7.52

Joey Veerman (NED Eredivisie) – 8.26

Viktor Gyökeres (POR Liga Portugal Betclic) – 7.92

Salem Al-Dawsari (KSA Saudi Pro League) – 7.92

Guélor Kanga (SRB Mozzart Bet Superliga) – 7.88

Jude Bellingham (ESP LaLiga) – 8.05

Iñigo Vicente (ESP LaLiga 2) – 7.45

Caroline Graham Hansen (ESP Liga F) – 8.63

Dries Mertens (TUR Trendyol Süper Lig) – 7.61

Juan Brunetta (MEX Liga MX) – 7.88

Ramón Miérez (CRO HNL) – 7.55

Cameron Puertas (BEL Pro League) – 7.59

Johan Rojas (COL Primera A, Apertura) – 7.52

Veljko Birmančević (CZE 1. Liga) – 7.70

Andreas Schjelderup (DEN Superliga) – 7.54

Mohamed Chibi (EGY Premier League) – 7.58

Dimitri Petratos (IND Indian Super League) – 7.64

Josué (POL Ekstraklasa) – 7.63

Akram Afif (QAT Stars League) – 8.86

Florinel Coman (ROU Super Liga) – 7.86

James Tavernier (SCO Premiership) – 7.96

Caner Erkin (TUR Trendyol 1.Lig) – 7.68

Fábio Lima (UAE Pro League) – 7.97