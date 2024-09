Ποιες είναι οι «πρωτάρες» του φετινού Champions League και ποιες εκείνες που εμφανίζονται ξανά στο προσκήνιο της διοργάνωσης; Το Gazzetta εστιάζει στις ομάδες που δεν είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε στα «αστέρια».

Το Champions League είναι και πάλι εδώ, ανανεωμένο και έτοιμο να προσφέρει για ακόμη μία σεζόν με απεριόριστο θέαμα.

Πέρα από τις κλασικές υπερδυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, τα… καλά τους θα βάλουν και οι «πρωτάρες» της διοργάνωσης. Πρόκειται για τις Μπρεστ και Τζιρόνα που βρέθηκαν απευθείας στη League Phase εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή τους χάρη σε μία εκπληκτική σεζόν.

Άλλη μία ομάδα που κατάφερε για πρώτη φορά να βρεθεί σε τελική φάση Champions League είναι η Σλόβαν Μπρατισλάβας του Κυριάκου Σαββίδη που τσέκαρε το εισιτήριό της μέσω των προκριματικών και της νίκης της επί της Μίνιτλαντ.

Βέβαια, οι επίσης εξαιρετικές πέρυσι Μπολόνια και Άστον Βίλα ήρθαν να προστεθούν φέτος στις πρωτοεμφανιζόμενες του θεσμού, έχουν όμως συμμετάσχει ξανά κατά το παρελθόν, στο παλιό Κύπελλο Πρωταθλητριών. Η πρώτη τη σεζόν 1964/1965 και η δεύτερη το 1982/1983, μία σεζόν μετά την κατάκτηση του τροπαίου.

Στουτγκάρδη και Στουρμ Γκρατς συνθέτουν αυτό το «παζλ» των ομάδων που είχαμε… καιρό να δούμε, αφού αφενός ο γερμανικός σύλλογος επιστρέφει μετά από 14 χρόνια, ενώ ο αυστριακός μετά από 23.

Το Gazzetta στρέφει την προσοχή του στις δύο περσινές εκπλήξεις της Ligue 1 και της La Liga, καλωσορίζοντάς τες στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση!

Ήταν 28 Απριλίου όταν στο «Ροαζόν Παρκ» της Ρεν γράφτηκε ένας όμορφος επίλογος στην ιστορική, όπως αποδείχθηκε, σεζόν της Μπρεστ. Χάρη σε ένα... τρελό 5-4, πήρε όχι μόνο τους τρεις βαθμούς, αλλά εξασφάλισε μαθηματικά την έξοδό της στο φετινό Champions League.

Όταν την ανέλαβε ο Έρικ Ρόι τον Ιανουάριο του 2023, η Μπρεστ βρισκόταν στην 17η θέση της βαθμολογίας. Τελικά, τερμάτισε εννέα βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Από το 2009 και μετά, δεν είχε φτάσει ποτέ πάνω από την 11η θέση. Όμως πέρυσι, έκανε την υπέρβαση. Το τέλος της σεζόν τη βρήκε στην 3η θέση, πίσω μόνο από τις Παρί Σεν Ζερμέν και Μονακό, με 61 βαθμούς, την καλύτερη συγκομιδή της ιστορίας της.

Μιλάμε για μία ομάδα που πέρυσι είχε το πέμπτο χαμηλότερο μπάτζετ της κατηγορίας, ενώ το καλοκαίρι του 2023 ξόδεψε περίπου 3.500.000 ευρώ για να ενισχυθεί και τελικά κατάφερε κάτι που φάνταζε όχι μόνο μακρινό, αλλά ούτε καν... συζητήσιμο ακόμη και για τον πιστό οπαδό της.

Το περασμένο καλοκαίρι, δαπάνησε σχεδόν τα τριπλάσια, ωστόσο το ξεκίνημά της δεν μοιάζει αυτό που έκανε 12 μήνες πριν. Έχει τρεις βαθμούς σε τέσσερις αγωνιστικές και βρίσκεται ήδη στο -4 σε σχέση με την ίδια χρονική περίοδο την περσινή σεζόν.

🇫🇷🍿 Truly fascinating game in Ligue 1 over the weekend. Rennes 4-5 Brest! 🤩 pic.twitter.com/JWsz1S9QTk