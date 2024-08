Η UEFA παρουσίασε τη νέα μπάλα που θα χρησιμοποιηθεί στη League Phase του Champions League για τη σεζόν 2024-25.

Απόψε (28/8) ολοκληρώνονται τα Play Off του Champions League και θα γνωρίζουμε όλες τις ομάδες που θα πάρουν μέρος στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, στην πρώτη χρονιά του νέου format. Η UEFA την Τετάρτη με ανάρτηση της στα Social Media παρουσίασε την επίσημη μπάλα η οποία θα χρησιμoποιείται στο τουρνουά της νέας σεζόν και εμφανίστηκε ήδη στα ματς του τελευταίου προκριματικού γύρου.

«Από τα αστέρια. Σας παρουσιάζουμε τη νέα UCL Pro Match Ball. Έχει φτιαχτεί για νύχτες κάτω από τα αστέρια», αναφέρει η UEFA στο Twitter. Η μπάλα για ακόμα μια χρονιά είναι δημιούργημα της Adidas.

