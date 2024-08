Η UEFA θα βραβεύσει τον Ρονάλντο για τον τίτλο του κορυφαίου σκόρερ στην ιστορία του Champions League

Ειδικό βραβείο στον Κριστιάνο Ρονάλντο θα δώσει η UEFA την ερχόμενη Πέμπτη πριν από τη διεξαγωγή της κλήρωσης του League Stage του Champions League.

Ένα special βραβείο για τον... special Κριστιάνο Ρονάλντο έχει ετοιμάσει η UEFA. Όπως ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τρίτης η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία, το απόγευμα της Πέμπτης θα γίνει μια ειδική βράβευση για τον Πορτογάλο σούπερ σταρ για τον τίτλο του κορυφαίου σκόρερ στην ιστορία του Champions League πριν από την κλήρωση του League Stage.

Ο Κριστιάνο μπορεί να μην αγωνίζεται στην Ευρώπη από τον χειμώνα του 2023, ωστόσο εξακολουθεί να είναι ο κορυφαίος σκόρερ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Από τη στιγμή που ο Πορτογάλος έχει ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να επιστρέψει ξανά στην Ευρώπη για να αγωνιστεί, η UEFA αποφάσισε πως είναι η πλέον καταλληλότερη στιγμή για να τον βραβεύσει για τον τίτλο του κορυφαίου σκόρερ του Champions League.

Ο Ρονάλντο είναι πρώτος στη λίστα των σκόρερ των «αστεριών» με 140 γκολ, έχοντας κατακτήσει πέντε φορές το τρόπαιο με τα μεγάλα αυτιά.

✨ UEFA Champions League all-time top scorer ✨



🏆 Record #UCL golden boot in seven different seasons

🏆 Record 17 goals in a single campaign

🏆 Record 140 goals in 183 games

@Cristiano will receive a special award from UEFA president Aleksander Čeferin this week in Monaco!