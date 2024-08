Η UEFA παρουσίασε τον νέο ύμνο του Champions League, αλλά οι διαφορές με τον προηγούμενο είναι τόσο μικρές που δύσκολα παρατηρούνται.

Το Champions League ετοιμάζεται να μπει στη νέα του εποχή, με σημαντικές αλλαγές στη δομή της διοργάνωσης, καθώς η παραδοσιακή φάση των ομίλων καταργείται και στη θέση της έρχεται το «League Phase». H UEFA όμως αποφάσισε να τροποποιήσει και τον ιστορικό ύμνο, παρουσιάζοντας μία... σχεδόν ίδια εκδοχή του.

Αν και οι αλλαγές στον ύμνο είναι ανεπαίσθητες, η ανανεωμένη εκδοχή του κυκλοφορεί ήδη στα social media, προκαλώντας σχόλια από φιλάθλους που «τρολάρουν» τις ελάχιστες διαφορές με το αρχικό κομμάτι, καθώς η κλασική μελωδία παραμένει αναλλοίωτη.

Ο νέος ύμνος

🚨 The Champions League's iconic anthem set to CHANGE for the new season… pic.twitter.com/5c29EDYcxn