Βαθμολογία UEFA: Στη 14η θέση η Ελλάδα, στο «κατόπι» της Δανία και Σκωτία

Παρά την ήττα της ΑΕΚ και την ισοπαλία του ΠΑΟΚ η Ελλάδα παραμένει στη 14η θέση της βαθμολογίας της UEFA και την καταδιώκουν η Δανία και η Σκωτία.

To νικηφόρο σερί των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη έλαβε τέλος. Οι τρεις ομάδες της Stoiximan Superleague έκαναν το 6/6 στα παιχνίδια του δεύτερου προκριματικού γύρου, όμως στα πρώτα τους ματς για τον τρίτο προκριματικό δεν κατάφεραν να νικήσουν τόσο η ΑΕΚ που ηττήθηκε από τη Νόα στην Αρμενία για το Conference League, όσο και o ΠΑΟΚ που αναδείχθηκε ισόπαλος με τη Μάλμε στη Σουηδία για το Champions League.

Η Ελλάδα έφτασε τους 28.250 πόντους και παραμένει στη 14η θέση της βαθμολογίας της UEFA, όμως νιώθει την πίεση από τη Δανία και τη Σωτία. Οι Σκανδιναβοί ακολοθούν σε απόσταση... βολής, με 28.200 πόντους, καθώς η Μίντιλαντ νίκησε τη Φερεντσβάρος με 2-0 και ακολουθούν οι Σκωτσέζοι με 27.900. Για τους Βρετανούς η Ρέιντζερς ήρθε ισόπαλη με τη Ντιναμό Κιέβου με 1-1.

🇬🇷 Greece opened season with impressive 6-0-0, adding +1.500 by winning first six matches.



- But tonight only one draw and one defeat for PAOK and AEK Athens, so they are now at 6-1-1.



🇩🇰 Denmark and 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland could use that by putting additional pressure on them this week. pic.twitter.com/KJbKOqWHwH