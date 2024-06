Πλατινί: «Ετοιμαστείτε για τη European Super League, κανείς δεν ενδιαφέρεται για τον Τσέφεριν»

Ο Μισέλ Πλατινί σε συνέντευξή του προανήγγειλε τη δημιουργία της European Super League και τόνισε πως κανείς πλέον δεν ενδιαφέρεται για τον Αλεξάντερ Τσέφεριν.

Ο Μισέλ Πλατινί, τρεις φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας ως ποδοσφαιριστής και πρώην πρόεδρος της UEFA από το 2007 έως το 2015, αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο «Figaro» ότι η European Super League θα γίνει. Επιπλέον, τόνισε πως κανείς πλέον δεν ενδιαφέρεται για τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν.

«Το ποδόσφαιρο θα εκραγεί με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία η FIFA και η UEFA δεν έχουν πλέον μονοπώλιο στις διοργανώσεις. Θα συμβούν πολλά πράγματα, θα καταφθάσει η Super League.

Πολλοί άνθρωποι μου τηλεφωνούν. Είναι άνθρωποι που, όπως και εγώ, δεν τους αρέσει η FIFA και η UEFA. Αρχικά οι πλουσιότερες ποδοσφαιρικές χώρες ήταν εκείνες που είχαν μεγάλα γήπεδα και έβγαζαν χρήματα. Σήμερα είναι οι χώρες που έχουν πολλά χρήματα και θέλουν να επενδύσουν. Το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Το Financial Fair Play ήταν ένα καλό πράγμα, στο βαθμό που έπρεπε να παίζεις με τα χρήματα που μπορούσες να δημιουργήσεις μεταξύ των εσόδων σου και του ελλείμματός σου.

Ίσως ούτε η FIFA ούτε η UEFA θα υπάρχουν πια, αν και πιστεύω ότι οι εθνικές ομοσπονδίες και όχι οι σύλλογοι θα συνεχίσουν να τις διαχειρίζονται. Το ποδόσφαιρο είναι μια επιχείρηση, οι παίκτες είναι μια επιχείρηση και οι σύλλογοι είναι μάρκες. Η προσπάθεια του Αλεξάντερ Τσέφεριν, προέδρου της UEFA, να δώσει νέα ώθηση στο Champions League δεν θα λειτουργήσει.

Οι καιροί αλλάζουν. Η Super League είναι αναπόφευκτη. Θα ήταν αδύνατο με εμένα επικεφαλής της UEFA, άλλωστε, το G14 που ήθελε να τελειώσει το ποδόσφαιρο. Σήμερα, κανείς δεν ενδιαφέρεται για τον Τσέφεριν. Έκανε λάθος υπολογισμούς, άλλαξε το Champions League μόνο και μόνο για να μοιράσει περισσότερα παιχνίδια και χρήματα στους συλλόγους που θέλουν να το διαχειριστούν».



