Ο Ράφαελ Ντουαμένα που αγωνίζονταν πέρσι στην Εγκνάτια, πιθανή αντίπαλος του ΠΑΟΚ, υπέστη την περασμένη σεζόν ανακοπή μέσα στο γήπεδο και εξέπνευσε λίγο αργότερα καθ'οδόν για το νοσοκομείο.

Υποψήφια αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Champions League είναι η Εγκνάτια από την Αλβανία, στην οποία όλοι την περασμένη σεζόν υπέστησαν ένα σοκ που βύθισε στο πένθος το ποδόσφαιρο της γειτονικής χώρας.

Στις 23 Νοεμβρίου αντιμετώπισε την Παρτιζάνι και στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου κατέρρευσε ο Ράφαελ Ντουαμένα, που αγωνίζονταν σε αυτή από τις αρχές του περασμένου έτους.

Αμέσως του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Δυρραχίου, όμως ο Γκανέζος φορ δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και εξέπνευσε καθ' οδόν, σε ηλικία μόλις 28 ετών.

Ως αιτία του θανάτου του ήταν η ανακοπή, ενώ ο άτυχος επιθετικός αντιμετώπιζε προβλήματα με την καρδιά του και μερικούς μήνες πριν υπογράψει στην Εγκνάτια είχε αφαιρέσει με δική του απόφαση και παρά τις αντιρρήσεις των δικών του ανθρώπων, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, ειδικό εμφύτευμα που του είχε τοποθετηθεί (σ.σ. αυτόματος εμφυτεύσιμος απινιδωτής).

Μάλιστα στο club του αφιέρωσαν την περσινή κατάκτηση του τίτλου, ενώ μία εξέδρα του γηπέδου πήρε το όνομά του καθώς στην ομάδα θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του.

Albanian 🇦🇱 Champions FK Egnatia have named one of the stands at their stadium 🏟 after their late Ghanaian 🇬🇭 striker Raphael Dwamena. pic.twitter.com/M54ghDHPJ0