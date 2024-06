Ο Κάρλο Αντσελότι είχε μεριμνήσει για τον τελικό του «Γουέμπλεϊ» και είχε όλα τα... γούρια του μαζί στο Λονδίνο. Ο Τζέρεμι Ντε Λεόν ήταν και πάλι στην αποστολή της Βασίλισσας, παρότι δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στο Champions League!

Η Ρεάλ Μαδρίτης έγραψε και πάλι ιστορία. Η Βασίλισσα ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης για 15η φορά στην ιστορία της, επικρατώντας με 2-0 της Ντόρτμουντ στον τελικό του «Γουέμπλεϊ».

Ο Κάρλο Αντσελότι σήκωσε για 5η φορά την κούπα με τα μεγάλα... αυτιά και διεύρυνε το ρεκόρ του στην διοργάνωση, όντας ο πιο επιτυχημένος προπονητής του θεσμού. Ο... προληπτικός Don Carlo είχε μεριμνήσει ωστόσο από πριν. Πως; Παίρνοντας στο Λονδίνο το μεγάλο του γούρι!

Το γούρι του Κάρλο Αντσελότι και γενικότερα της φετινής Ρεάλ ακούει στο όνομα του Τζέρεμι Ντε Λεόν. Ο 20χρονος εξτρέμ από το Πουέρτο Ρίκο τον οποίο η Ρεάλ απέκτησε τον περασμένο Γενάρη έναντι 200.000 ευρώ. Ο νεαρός ακραίος επιθετικός δεν έχει αγωνιστεί ωστόσο ποτέ με την πρώτη ομάδα της Βασίλισσας. Μάλιστα, ούτε καν με την δεύτερη ομάδα της Ρεάλ δεν θεωρείται βασικός και αναντικατάστατος.

Ο Πορτορικανός εξτρέμ συμμετείχε σε μερικές προπονήσεις της Ρεάλ τους περασμένους μήνες, την περίοδο που η Βασίλισσα αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα με τους τραυματισμούς. Ο Αντσελότι ζήτησε να τον έχει ακόμα περισσότερο στην πρώτη ομάδα. Παρότι ο 20χρονος δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στο Champions League, ο Ιταλός ζήτησε να τον έχει στην αποστολή για τη ρεβάνς με τη Μάντσεστερ Σίτι στην Αγγλία!

Κάπου εκεί φαίνεται πως ξεκίνησαν και οι... μεταφυσικές σκέψεις του Αντσελότι με τον Τζέρεμι Ντε Λεόν. Ο Ιταλός τεχνικός έπραξε αναλόγως και στο Μόναχο, για την πρώτη αναμέτρηση με την Μπάγερν στο πλαίσιο των ημιτελικών του Champions League.

Εν τέλει, ο Don Carlo ζήτησε τον 20χρονο εξτρέμ από το Πουέρτο Ρίκο και στον τελικό! «Προληπτικός; Ναι ίσως. Γνωρίζω ότι δεν είναι καλό να το αναφέρεις, ωστόσο θεωρώ ότι εάν δεν είναι λίγο προληπτικός τότε έχεις κακή τύχη», δήλωσε ο Ιταλός λίγα 24ωρα πριν από τον μεγάλο τελικό του Champions League.

🚨 Jeremy De Leon will travel with Real Madrid to Wembley for the UCL Final. He is considered a "good luck charm" @marca pic.twitter.com/t5eqzw6b4l