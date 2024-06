Ο Βινίσιους ήταν ίσως τυχερός που απέφυγε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στον τελικό του Champions League, σύμφωνα με τον Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο άφησε να εννοηθεί ότι ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Τζούνιορ, θα μπορούσε να είχε αποβληθεί στο πρώτο ημίχρονο του τελικού του Champions League με την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Η γερμανική ομάδα κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο της διαδικασίας, με τον Νίκλας Φίλκρουγκ, να σημαδεύει το δοκάρι και τον Αντεγιέμι να βλέπει την προσπάθειά του να «εξουδετερώνεται» από τον Τιμπό Κουρτουά. Η Ρεάλ, που δεν είχε ούτε ένα σουτ στο στόχο στα πρώτα 45 λεπτά, μπήκε πιο δυνατά στο β' ημίχρονο και ο Ντάνι Καρβαχάλ ήταν τελικά αυτός που έβαλε σε θέση οδηγού τη «βασίλισσα» στο 74'.

Θα μπορούσε όμως να το είχε κάνει με 10 παίκτες; Αν ο διαιτητής είχε πάρει διαφορετική απόφαση μετά από επεισόδιο με τον Βινίσιους; Ο Βραζιλιάνος διεθνής είδε κίτρινη κάρτα μετά από σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Ντόρτμουντ, Γκρέγκορ Κόμπελ στο 35' και στο TNT Sports κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας, η παρουσιάστρια Λάουρα Γουντς ρώτησε τον Μουρίνιο αν ο Βραζιλιάνος επιθετικός ήταν τυχερός που έμεινε στον αγωνιστικό χώρο, αφού η ομάδα σχολιαστών υποστήριξε ότι θα μπορούσε να είχε δει και δεύτερη κάρτα σε μια φάση που εκβιάζει σφύριγμα του ρέφερι στο 40'.

Ο Μουρίνιο απάντησε: «Αυτό είναι βουτιά. Χωρίς αμφιβολία, είναι βουτιά. Στη συνέχεια, ο Νίκο Σλότερμπεκ παίρνει κίτρινη κάρτα επειδή διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή. Εντάξει, πρέπει να πάρεις την κίτρινη κάρτα, αλλά τελικά είναι συνέπεια κάποιου γεγονότος που γνώριζε. Ήξερε πολύ καλά ότι ήταν βουτιά».

📸 - Schlotterbeck said Vinicius dived, but gets a yellow card for complaining. pic.twitter.com/rJfk1zpHRT

Εδώ η επίμαχη φάση:

Schlotterbeck gets a yellow card for this dive from Vinicius Junior. #UCLfinal Dortmund getting robbed??????🤔🤔🤔 pic.twitter.com/ffYd2lkuCz

"That's a dive... no doubt!"



Jose Mourinho believes Vinicius Jr got lucky here as he was already on a booking 🟨



