Λίγα λεπτά μετά την κατάκτηση του 15ου Champions League, ο Φλορεντίνο Πέρεθ έδωσε το σύνθημα για το 16ο!

Βασίλισσα της Ευρώπης για ακόμη μια φορά η Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Μαδριλένοι κατέκτησαν το 15ο Champions League της ιστορίας τους μέσα στο «Γουέμπλεϊ» το βράδυ του Σαββάτου. Καρβαχάλ και Βινίσιους πέτυχαν τα δύο γκολ της ομάδας του Κάρλο Αντσελότι, με τη Βασίλισσα να φτάνει στην κορυφή της Ευρώπης για 15η φορά.

Κι όμως, ο Φλορεντίνο Πέρεθ δεν χορταίνει με τίποτα. Λίγα μόλις λεπτά μετά την κατάκτηση του 15ου, ο ισχυρός άνδρας της Ρεάλ Μαδρίτης έδωσε το σύνθημα για το 16ο Champions League. Ο Πέρεθ ρωτήθηκε για την κατάκτηση του τροπαίου της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και ο πρόεδρος της Βασίλισσας απάντησε λέγοντας ότι στόχος είναι ήδη η κατάκτηση του 16ου Champions League.

«Είμαστε ήδη συγκεντρωμένοι στο επόμενο. Θέλουμε να κατακτήσουμε το 16ο Champions League», δήλωσε ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης αμέσως μετά το τέλος του τελικού με την Ντόρτμουντ.

