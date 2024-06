Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ ζήτησε από τον Μουρίνιο να βγει μια φωτογραφία με τη... μαμά του, κι ο Πορτογάλος κόουτς τού πε να έρθει στη Φενέρ!

Φοβερό στιγμιότυπο καταγράφηκε μετά το τέλος του τελικού του Champions League που βρήκε νικήτρια τη Ρεάλ Μαδρίτης. Πρωταγωνιστές ήταν οι Ζοσέ Μουρίνιο και Τζουντ Μπέλιγχαμ.

Ο νεαρός μέσος της «βασίλισσας» ζήτησε από τον Μουρίνιο να βγει φωτογραφία με την μητέρα του που τον λατρεύει εδώ και χρόνια, με τον Πορτογάλο προπονητή να μην του χαλάει το χατίρι, ζητώντας του στη συνέχεια να πάει στην Φενέρμπαχτσε, τη νέα ομάδα που θα προπονεί ο έμπειρος κόουτς.

Jude Bellingham: “I asked José Mourinho for a picture with my mum, she’s fancied him for years!".



📸 Jude Bellingham takes the picture…



Jose Mourinho: "Now you come to Fenerbahçe!" 💛💙

