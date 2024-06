Τη 15η κατάκτηση Champions League πανηγύρισε στην ιστορία της η Ρεάλ Μαδρίτης, φτάνοντας στις κατακτήσεις τη Μεγάλη Βρετανία.

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε το 15ο Champions League της ιστορίας της και πρώτο ως αήττητη, μετά την επικράτησή της με σκορ 2-0 επί της Ντόρτμουντ και έπιασε στη λίστα τη Μεγάλη Βρετανία!

Η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι πλέον ανταγωνίζεται... χώρες ολόκληρες, καθώς μετρά 15 κατακτήσεις όσες και η Αγγλία, με την Ιταλία να ακολουθεί με 12, τη Γερμανία με οκτώ και την Ολλανδία με έξι.

If Real Madrid was a country…



Countries with the most European Cups;



15 REAL MADRID

15 England

12 Italy

8 Germany

6 Netherlands

THIS IS UNREAL #UCL