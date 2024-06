Μετά το σφύριγμα της λήξης του τελικού του Champions League ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ υποκλίθηκε στον πολυκίνη προπονητή του θεσμού, Κάρλο Αντσελότι.

Ονειρική ήταν η πρώτη σεζόν του Τζουντ Μπέλινγκχαμ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Άγγλος χαφ ήταν κομβικός στην πορεία της Βασίλισσας μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του 15ου Champions League στην ιστορία του κλαμπ, το οποίο ήταν και το πρώτο στην καριέρα του 20χρονου μέσου, ο οποίος στις δηλώσεις του μετά το σφύριγμα της λήξης δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυα της συγκίνησης του.

"I was alright until I saw my mum and dad's faces there!" ❤️



An emotional Jude Bellingham tries to find the words to describe his feelings after winning the Champions League 🏆#UCLfinal pic.twitter.com/byHVn8IzXl