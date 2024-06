Οπαδοί της Ντόρτμουντ που βρίσκονται στην εξέδρα του «Wembley» για τον τελικό του Champions League έχουν πλακάτ και διακριτικά του Άρη.

Οι σχέσεις των φίλων της Ντόρτμουντ και του Άρη είναι γνωστές εδώ και χρόνια. Μάλιστα παραμονές του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Παναθηναϊκό οι φίλοι της Μπορούσια είχαν σηκώσει πανό στήριξης προς τους Θεσσαλονικείς.

Στον τελικό του Champions League κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης υπήρξαν οπαδοί των Βεστφαλών στις εξέδρες του «Wembley» που φορούσαν φανέλες του Άρη και είχαν τόσο πλακάτ όσο και σημαίες της «Super 3».

The Dortmund fans are bouncing inside Wembley Stadium 🤩🙌



📺 Watch the #UCLfinal on @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/Yr1KksvvdT