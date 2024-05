Η UEFA έκανε γνωστά τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τους ευρωπαϊκούς τελικούς των τριών διοργανώσεων το 2026 και το 2027 με την Κωνσταντινούπολη να έχει την... τιμητική της.

Μπορεί το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο να μετρά αντίστροφα για τις μεγάλες «μάχες» σε Λονδίνο, Δουβλίνο και Αθήνα, αλλά η UEFA ήδη σχεδιάζει τα πλάνα της για τους ευρωπαϊκούς τελικούς των επόμενων ετών. Η Τουρκία και η Κωνσταντινούπολη μάλιστα, έχουν ιδιαίτερη τιμητική στα σχέδιά της. Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία ανακοίνωσε τα στάδια που θα φιλοξενήσουν τους τελικούς του 2026 και του 2027, με την τουρκική πρωτεύουσα να έχει back to back τελικούς στις δύο αυτές σεζόν και μάλιστα στο ίδιο γήπεδο.

The next Europa League finals will be held in 🇹🇷 and 🇩🇪 !



2026: Istanbul, Beşiktaş Park

2027: Frankfurt, Stadion Frankfurt



2026: Istanbul, Beşiktaş Park

2027: Frankfurt, Stadion Frankfurt